Данія спрямує 73 млн євро на розвиток зеленої енергетики України

Раніше Данія вже виділила 22 млн євро на зміцнення українського сектору безпеки

Данія спрямує ще 73 млн євро на проєкти у сферах зеленої енергетики та сталого розвитку в Україні. Про це йдеться у заяві МЗС України після переговорів Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом у Копенгагені, – повідомляють Elektrovesti.

Кулеба нагадав, що Данія вже виділила 22 мільйони євро на зміцнення українського сектору безпеки. Він зазначив, що данський уряд вивчає додаткові можливості підтримки фінансової та економічної стабільності України.

Згідно з рішенням данського уряду, Україна стане ключовим отримувачем технічної допомоги Данії в рамках наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP у 2022-2026 роках із загальним бюджетом у 170 млн євро, 73 млн з яких будуть спрямовані на проєкти в Україні.

«Ми високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це посилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри виклики у сфері безпеки, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проектів», – сказав Кулеба.