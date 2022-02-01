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    Данія спрямує 73 млн євро на розвиток зеленої енергетики України

    нова енергія
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    Данський уряд зацікавлений в енергетичній безпеці України - Данія спрямує 73 млн євро на розвиток зеленої енергетики України

    Данський уряд зацікавлений в енергетичній безпеці України

    Фото: elektrovesti.net

    Раніше Данія вже виділила 22 млн євро на зміцнення українського сектору безпеки

    Данія спрямує ще 73 млн євро на проєкти у сферах зеленої енергетики та сталого розвитку в Україні. Про це йдеться у заяві МЗС України після переговорів Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом у Копенгагені, – повідомляють Elektrovesti.

    Кулеба нагадав, що Данія вже виділила 22 мільйони євро на зміцнення українського сектору безпеки. Він зазначив, що данський уряд вивчає додаткові можливості підтримки фінансової та економічної стабільності України.

    Згідно з рішенням данського уряду, Україна стане ключовим отримувачем технічної допомоги Данії в рамках наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP у 2022-2026 роках із загальним бюджетом у 170 млн євро, 73 млн з яких будуть спрямовані на проєкти в Україні.

    «Ми високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це посилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри виклики у сфері безпеки, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проектів», – сказав Кулеба.

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    Теги: МЗС Данія Україна уряд
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    Данія спрямує 73 млн євро на розвиток зеленої енергетики України