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    Університетська команда з Голландії встановила світовий водневий рекорд

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    Автомобіль на водневих паливних елементах Eco-Runner XI - Університетська команда з Голландії встановила світовий водневий рекорд

    Автомобіль на водневих паливних елементах Eco-Runner XI

    Фото: h2-view.com

    Водневий автомобіль проїхав 1196 км на одній заправці

    Світовий рекорд по найбільшому відстані, пройденому водневим транспортним засобом на одному баку, був побитий командою інженерів з Делфтського технологічного університету (Нідерланди) на міському концептуальному автомобілі Eco-Runner XI, – повідомляє H2 View. Нідерланди

    Оснащений газовими балонами з воднем від компанії AMS Composite Cylinders, автомобіль проїхав за 36 годин 1196 км, побивши попередній рекорд, встановлений Toyota Mirai в червні 2021 року.

    «Це було справжнім випробуванням на витривалість для гонщиків і машини, і незважаючи на сильний дощ, Eco-Runner XI впорався. Наша перемога – свідчення реального потенціалу водневих транспортних засобів. Для вирішення подібних завдань важливий кожен грам ваги, і нам потрібен був легкий, міцний і компактний газовий балон. Композитні циліндри AMS надали ідеальне рішення – тиск 300 бар дало нам додаткову потужність, не займаючи зайвого місця», – сказав головний інженер Eco-Runner Рейнаут Стерк.

    Рекорд по пройденої дистанції пішов за перемогою команди Eco-Runner на конкурсі Hydrogen Efficiency Challenge 11 червня 2021 року, де вона досягла ефективності 3396 км на кілограм водню, випередивши інші команди водневих автомобілів зі всієї Голландії.

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    Теги: Нідерланди автомобіль рекорд водень
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    Університетська команда з Голландії встановила світовий водневий рекорд