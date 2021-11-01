Британський зоопарк почав видобувати енергію з фекалій своїх вихованців

Ініціатива «Енергія для життя» дозволяє щорічно запобігати викидам 220 тонн вуглекислого газу

Зоопарк Марвелл, який знаходиться у місті Вінчестер (адміністративний центр графства Гемпшир на півдні Англії), став першим у світі закладом такого роду, який виробляє відновлювану енергію з використанням відходів життєдіяльності своїх вихованців, – повідомляє офіційний сайт Marwell Zoo.

Ініціатива, яку зоопарк назвав «Енергія для життя: тропічний будинок», дозволяє щороку заощаджувати 220 тонн вуглекислого газу. В енергетичному експерименті беруть участь види тварин, що зникають. Такі, як пустельна зебра Греві, скімітарський орикс (вид антилопи) і африканський дикий осел.

Команда доглядачів зоопарку щоранку прибирає фекалії та залишки солом'яної підстилки для тварин із загонів та вольєрів, після чого сировина перевозиться до спеціально створеного енергетичного центру. Там відходи ретельно перемішуються, їх сушать, пресують у брикети та далі використовують для нагрівання води.

Теплоакумулятор ємністю 15 тис літрів опалює виставковий центр, де серед пишних тропічних рослин мешкають, зокрема, двопалий лінивець Лінне, ящірки, крокодили та тропічні птахи.

«Використання енергії наших власних вихованців таким чином є унікальним явищем для Великобританії та, наскільки нам відомо, у всьому світі. Раніше 600 тонн відходів ми вивозили на компостування, що спричиняло значні витрати на транспортування. Ми прийшли до чудової ідеї виробництва тепла з біомаси, щоб зменшити вуглецевий слід нашого підприємства», – сказав голова відділу сталого розвитку Marwell Zoo Дункан Іст.



