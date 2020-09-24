В Україні успішно завершений перший етап водневих випробувань нова енергія



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Водневий полігон РГК в Житомирській області Фото: «Главком»

Газові мережі витримали перевірку воднем з концентрацією 99%

На полігонах Регіональної газової компанії (РГК) у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях завершився перший етап випробувань газових мереж на сумісність роботи з воднем, - повідомляє РГК.

В ході експериментів на закритих ділянках газопроводів концентрація водню становила 99%. Це один з найвищих в Європі показників при тестуванні систем, розрахованих на транспортування газу.

Результати дослідження дозволили визначити найбільш вразливі при використанні водню вузли діючих газорозподільних мереж. Після їх коригування фахівцям РГК вдалося істотно підвищити герметичність систем і безпеку їх роботи з новими видами енергії.

«Ми підготувалися як з точки зору безпеки, так і співпраці з вченими для аналізу даних - тобто готові до будь-яких несподіванок. Тому і вирішили почати з 99% водню. Випробування газових систем практично чистим воднем дозволяють нам відразу зрозуміти масштаб проблем: наскільки зношені газопроводи, які хімічні процеси з матеріалами системи відбуваються», - сказав керівник водневого проекту, директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.