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    Зелений водень в Європі до 2030 року подешевшає в десять разів

    нова енергія
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    <p>Сонячні електростанції Іспанії дадуть потужний імпульс для розвитку водневої економіки Європи</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Зелений водень в Європі до 2030 року подешевшає в десять разів

    Сонячні електростанції Іспанії дадуть потужний імпульс для розвитку водневої економіки Європи

     

    Фото: loveopium.ru

    Нова програма Євросоюзу з виробництва екологічно чистого палива стартує в 2022 році

    Тридцять європейських компаній і організацій оголосили про початок програми HyDeal Ambition, мета якої – забезпечення до 2030 року поставок зеленого водню по всій Європі за ціною 1,5 євро за кг (зараз він коштує в десять разів дорожче), – повідомляють Elektrovesti.

    До складу учасників HyDeal Ambition входять розробники проектів в області сонячної енергетики, виробники електролізерів і інжинірингові компанії, газотранспортні компанії, енергетичні та промислові групи, інфраструктурні фонди і інвестиційні компанії.

    Зелений водень почнуть виробляти за допомогою електролізу на Піренейському півострові в 2022 році. До 2030 року учасники ініціативи хочуть використовувати для цих цілей 67 ГВт потужностей електролізерів – це майже вдвічі більше, ніж було спочатку передбачено європейської водневої стратегією. Крім того, в програмі буде задіяно 95 ГВт потужностей сонячної енергетики.

    Передбачається, що HyDeal Ambition дозволить виробляти 3,6 млн тонн зеленого водню в рік – це еквівалентно 1,5 місяцям споживання нафти у Франції. Водень буде доставлятися споживачам в секторах енергетики, промисловості і транспорту через мережу транспортування і зберігання газу. Географію поставок планується розширювати поетапно: Іспанія, південний захід Франції, схід Франції, а потім Німеччина.

    «HyDeal Ambition об'єднує далекоглядні компанії, які поділяють рішучість прискорити енергетичний перехід. Програма представляє собою повну промислову екосистему, що охоплює весь ланцюжок створення вартості зеленого водню – видобуток, переробка, транспортування», – говорить представник HyDeal Тьєррі Леперк.

    Відзначається, що ціна за зелену енергію, яку платитимуть кінцеві споживачі, знаходиться на рівні викопного палива, що робить перехід до вуглецево-нейтральної економіці очевидною перспективою.

    Теги: ЄС Німеччина Іспанія водень
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