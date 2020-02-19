Без квитанцій за світло і опалення: як виглядає «будинок майбутнього» в Києві нова енергія



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Винахідник Сергій Тичина стверджує, що все обладнання будинку живиться від сонячної енергії

Вся система опалення будинку вимагає 860 Вт на годину. Це в півтора рази менше, ніж один домашній обігрівач

Опалення та освітлення без квитанцій за квартплату – київські винахідники створили повністю енергоефективний будинок, який живиться від сонячних батарей. І при цьому енергії витрачає, як звичайний обігрівач. Журналісти «Сегодня» порівняли витрати на утримання такого житла і звичайної квартири.

Ось, наприклад, розумний холодильник. «Якщо ви його відкрили і забули закрити, система дотягне його сама», – пояснює Сергій Тичина, співавтор проекту.

Спеціальною системою вентиляції приміщення керує штучний інтелект, а мультимедійна система реагує на голосові вказівки господаря.

«При цьому у нас є проектор, можемо дивитися відео. Ви сідаєте на диван, говорите: «Хочу кіно». Опускається екран, включається проектор, затемняются вікна», – продовжує екскурсію по розумному будинку Сергій.

Вікна вбудовані за принципом автомобільного лобового скла. Їх вклеювали в отвір стіни. Автори будинку намагалися зробити будинок максимально енергоефективним. І це вдалося. Жителі цих 40 квадратів за комуналку майже не платять.

«Ніяких рахунків на опалення, каналізацію або електрику не потрібно. Все обладнання будинку харчується від сонця, сонячної енергії. У нас на даху будинку встановлені сонячні панелі, які генерують електричну енергію і вона запасається в акумуляторах», – каже винахідник.

Вся система опалення будинку вимагає 860 ват на годину. Це в півтора рази менше, ніж один домашній обігрівач. Економлять завдяки унікальній теплоізоляції стін, яка дозволяє утримувати тепло в будинку довше.

Киянин Володимир Каграманов теж живе на 40 квадратах, але в звичайній квартирі в «хрущовці». Стіни його житла також утеплені, завдяки цьому економить до 20% на комуналці.

«Утримання будинку та прибудинкових територій – 319 гривень, округлюють без копійок. Холодне водопостачання – 193 гривні, гаряче водопостачання – 352 гривні та опалення тисячі п'ятьдесят-сім гривень. До цієї суми ще додамо близько 100 гривень за електроенергію та виходить десь в 2000-2100 за місяць», – говорить він.

Ринкова вартість цієї «однушки» 40 тисяч доларів. За енергоефективний будинок просять в два рази більше. Володимир вважає: для нього вигідніше утримувати квартиру. Тому що з урахуванням інфляції, цієї суми вистачить, щоб платити за комуналку не менше 30 років.

Раніше повідомлялося, що 100% електроенергії для Facebook постачатиметься з альтернативних джерел.