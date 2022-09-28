Україна створює умови для впровадження ринку біометану – експерти

В умовах енергетичної газової кризи біометан може конкурувати з викопним газом

Уряд затвердив Порядок функціонування реєстру біометану

Розвиток виробництва біометану набуває все більшої пріоритетності як для України, так і для ЄС в умовах глобальної енергетичної кризи, спричиненої енергетичним терором Росії.

Про це говорили під час міжнародної дискусії «Український ринок біометану у європейському вимірі».

«В Україні вже зроблено певні кроки для створення ринку біометану. Близько року тому Парламент прийняв Закон України, який фактично заклав законодавчу основу для виробництва біометану в Україні. Уряд затвердив Порядок функціонування реєстру біометану, відповідно до якого на Агентство покладено завдання – створити механізм гарантій походження», – повідомив голова Держенергоефективності Валерій Безус, відкриваючи дискусію.

«Ми розробляємо Єдину платформу реєстрів гарантій походження, у тому числі реєстр біометану. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з європейськими партнерами, у тому чилі ERGaR. Тому сподіваємося у результаті отримати дієвий механізм, який відповідатиме стандарту ЄС», – розповів голова.

Водночас, реальний запуск ринку біометану залежить від багатьох інших факторів, зауважив Голова. З огляду на кон’юнктуру ціни на газ та ресурсний потенціал доцільно вже сьогодні готувати інвестиційні проєкти з виробництва біометану.

«В умовах енергетичної газової кризи біометан може конкурувати з викопним газом. Зараз близько 30 потенційних виробників біометану вже звернулися до оператора газотранспортної системи для отримання технічних умов на підключення до газової мережі», – розповіла Олена Ленська, директор Департаменту розвитку відновлюваної енергетики Держенергоефективності.

Розвиток ринку біометану в Україні дозволить не лише зменшити залежність від імпорту викопних енергоресурсів, а й відкрити експорт біометану до ЄС.