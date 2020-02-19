Кабмін збільшив штрафи за зловживання на ринку електроенергії



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Подекуди оператори систем розподілу виставляють завищену плату за підключення до електромереж

Кабінет міністрів схвалив рішення про посилення відповідальності операторів систем розподілу (ОСР) за зловживання на ринку електроенергії.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Тelegram за результатами засідання уряду в середу, 19 лютого.

«Посилюємо відповідальність природних монополій за зловживання на ринку електроенергії. В Україні оператори систем розподілу (ОСР, тобто ті самі «природні монополії») часто зловживають своїм становищем. Подекуди вони виставляють завищену плату за підключення до електромереж. Крім того, часом вимагають від бізнесу хабарі, погрожуючи затягнути розгляд документів до нескінченності», - написав Гончарук.

Звісно, додав він, це стримує прихід інвесторів у регіони та уповільнює темпи створення нових робочих місць, а також негативно впливає на наповнення місцевих бюджетів.

«Уряд посилює відповідальність ОСР за такі дії, зокрема через підвищення розмірів штрафних санкцій», - підкреслив Прем'єр-міністр.

За його словами, Кабмін також збільшує рівень контролю за використанням зібраних від споживачів коштів. Вони йтимуть на розвиток електромереж, а не на особисті потреби власників обленерго, наголосив Гончарук.