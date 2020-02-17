100% електроенергії для Facebook постачатиметься з альтернативних джерел нова енергія



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Партнерство з Dominion Energy допоможе Facebook досягти мети щодо повного переходу на відновлювану енергію в 2020 році

У 2020 році американська компанія Facebook планує повністю перейти на електроенергію з альтернативних джерел. Черговим кроком до цієї мети стало розширення партнерства з енергопровайдером Dominion Energy для збільшення масштабів вироблення відновлюваної енергії в штаті Вірджинія. Про це пише видання Smart Energy International.

Спільна ініціатива компаній охоплює вісім сонячних проектів Dominion Energy, які зараз забезпечують роботу серверів Facebook в штатах Вірджинія і Північна Кароліна. Згідно з планом проекту, після введення в експлуатацію нової сонячної електростанції Sadler Solar, 100% необхідної енергії Facebook буде отримувати з альтернативних джерел.

«З 2017 року партнерство з Dominion Energy дозволило Facebook отримати понад 690 МВт сонячної енергії у Вірджинії і Північній Кароліні, що істотно допомогло зміцнити ринок відновлюваної енергії в регіоні і прискорити перехід на альтернативні джерела», - сказав керівник відділу відновлюваної енергії в Facebook Уве Парех.

Dominion Energy залишиться власником електростанції та проводитиме моніторинг і необхідні технічні роботи, в той час як Facebook продовжить купувати необхідні обсяги вироблюваної сонячної енергії. Очікується, що дане партнерство допоможе Facebook досягти мети щодо повного переходу на відновлювану енергію в 2020 році, а Dominion Energy - цілі щодо введення в експлуатацію додаткових 3 тис. МВт сонячної та вітрової енергії до 2022 року.

Нагадаємо, українські виробники «зеленої» електроенергії цього місяця отримали від держави майже 0,5 млрд грн.