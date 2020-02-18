У США презентували офшорну вітряну турбіну нова енергія



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Потужність турбіни - 15 МВт

Національна лабораторія відновлювальної енергетики США (NREL) презентувала модель еталонної офшорної вітряної турбіни потужністю 15 МВт. Турбіна підходить як для стаціонарного, так і для плаваючого застосування.

Розробка велася у співпраці з Технологічним університетом Данії (DTU) і Університетом штату Мен (США), пише ecotown.

Модель вітрової турбіни отримала назву IEA 15MW – на честь Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке допомагало координувати дослідження.

Конфігурації нового агрегату виходять за рамки можливостей нинішніх установок потужністю від 10 до 12 МВт, які вже виробляються промисловістю, але досить схожі, щоб служити основою для проектів наступного покоління потужністю від 15 до 20 МВт.

За словами представників Лабораторії, нова модель вже починає використовуватися при розрахунку конкретних проектів офшорних вітрових електростанцій, а також для вивчення конструкцій полегшених генераторів.

Нагадаємо, українські виробники «зеленої» електроенергії цього місяця отримали від держави майже 0,5 млрд грн.