На Херсонщині будують вітроелектростанцію, яка забезпечить 100 тис. домогосподарств (відео) нова енергія



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Нова вітроелектростанція у Чаплинському районі Херсонської області має забезпечити близько 100 тис. домогосподарств Фото: Суспільне Херсон

Загальна потужність нової електростанції – 250 МВт

У Чаплинському районі Херсонської області на території Присиваської ОТГ будується найбільша в регіоні вітроелектростанція, загальна потужність якої – 250 МВт. Про це голова Присиваської ОТГ Сергій Кліщевський розповів виданню «Суспільне».

Обсяг інвестицій у станцію – 460 млн євро. Очікується, що вона генеруватиме електроенергію для близько 100 тисяч домогосподарств Херсонської області.

«Це найбільше будівництво в Україні на даний час. Зараз тут працює Сивашенергопром - це компанія, яка у нас зареєстрована і сплачує податки. Більшість працівників - місцеві жителі. Для забезпечення даного будівництва сотні людей з наших населених пунктів, на різних посадах працюють. Вони отримують дуже пристойну зарплату», - сказав Кліщевський.

Головний інженер Сиваської вітростанції Микола Пономаренко розповідає, що пусконалагоджувальні роботи розпочали тут у травні 2012 року, потім уклали договір з енергоринком і за ліцензією на виробництво вітряної електроенергії почали її продавати через Укренерго.

«Наше обладнання - це 16 американських машин ЮСВ-100 номінальною напругою 107 кв. Вони були вироблені Південмашем за американською ліцензією. Абсолютно все - турбіна і башта, і генератори, і лопасті. Також тут є обладнання і норвезького виробництва», - розповідає Пономаренко.

Начальниця офісу обслуговування інвесторів Херсонської облдержадміністрації Тетяна Ужвій розповіла, що об'єкт вже зведено на 50 відсотків.

«На узбережі озера Сиваш на замовлення норвезької компанії NBT зводиться вітроелектростанція. Генеральний підрядник - китайська компанія. Там вже стоять близько 30 вітряків, а загалом буде стояти 64 вітрогенератори висотою по 120 метрів кожен», - сказала вона.

Зазначається, що на Херсонщині (у Скадовському, Каланчацькому та Чаплинському районах) вже збудовано сім вітроелектростанцій загальною потужністю 337 мегават.