Повітряні кулі на сонячних панелях почали роздавати інтернет у Кенії нова енергія



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Стратостати покривають територію в 50 тисяч квадратних кілометрів Фото: Courtesy Loon/Handout

Раніше багатьом кенійцям доводилося проїжджати десятки кілометрів до найближчого міста, щоб отримати доступ до інтернету

35 повітряних куль на сонячних панелях почали літати над Кенією, щоб роздавати високошвидкісний інтернет жителям віддалених від розвиненої інфраструктури сіл. Проєкт реалізує американська компанія Loon і кенійський оператор зв'язку Telkom.

Стратостати покривають територію в 50 тисяч квадратних кілометрів. Вони літають вище птахів і пасажирських лайнерів. Роботу кожної повітряної станції забезпечують сонячні батареї.

Раніше багатьом кенійцям доводилося проїжджати десятки кілометрів до найближчого міста, щоб отримати доступ до інтернету.

Повітряні кулі запустили у США, після чого вони попрямували до Кенії.

Кожна куля оснащена системою навігації. При цьому за роботою стратостатів постійно спостерігають фахівці, які можуть втрутитися при необхідності.

Інтернет-стратостати вперше використовують у комерційних цілях.

Три роки тому такі повітряні кулі забезпечували зв'язком чверть мільйона жителів Пуерто-Ріко, які пережили руйнівний ураган «Марія».