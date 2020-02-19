Ні дня без аварій: будинки на двох вулицях Києва залишилися без води (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У середу, 19 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Правди, 85

бульв. Чоколівський, 31, 33, 35

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 18 лютого через аварії зникла вода у будинках на п'яти вулицях Києва.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій