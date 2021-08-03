3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день краще помовчати

Сьогодні церквою вшановуються святий Онуфрій Печерський і пророк Єзекіїль

Сьогодні, 3 серпня, у світі відзначають:

День кавуна

Свою історію свято почало зі США, де святкується як Національний День кавуна (National Watermelon Day). Америка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна порівняно з іншими країнами.

День поцілунків із дзеркалом

віряни вшановують пам'ять Онуфрія Печерського, пророка Єзекіїлям та преподобного Симеона Палестинського





Історія

Православна церква 3 серпня вшановує пам'ять святого Онуфрія Печерського і пророка Єзекіїля.

Єкекіїль з'явився на світ в місті Сарир в 622 році до н.е. Його батьком був священник. Коли Єзекіїлю виповнилося 25 років, його разом з полоненими повели до Вавилону. У полоні пророк жив біля річки Ховар.

Онуфрій був ченцем Києво-Печерського монастиря і жив в Антонієвих печерах в 12 столітті. Його останки і зараз знаходяться в монастирі. На жаль, точно не відомо, чому Онуфрія зарахували до лику святих. Але є відомості, що він був безмовним самітником, тримав строгі і тривалі пости, як і багато його ченців. У нього також був суворий характер.

Традиції та звичаї:

У народі вважали, що 3 серпня після обіду починається осінь. День присвячували посіву озимих і збирання врожаю яблук.

У народі день назвали Онуфрій Мовчазний.

На Онуфрія ладнають засіки – відведені місця для зерна в коморах. Селянам треба засіки просушити, дошки перевірити, щоб взимку миші не прогризли.

Прибрати треба також в шафах, комодах, тумбочках. Вважалося, що ці дні – останні теплі. Тому треба винести зимові речі просушитись, провітритися, особливо хутряні вироби. Саме час випрати теплу ковдру і висушити її.

Також потрібно поміняти ємності для зберігання круп та інших сипучих. Тоді вони завжди будуть повні. А якщо залишити в старій посуді, то вас чекає голод.

Що сьогодні не можна робити:

Цей день потрібно було за повір’ями проводити в мовчанні. Сказати щось можна тільки в крайньому випадку, наприклад, при пожежі чи нещасному випадку.

Сьогодні варто зайнятися ремонтом та прибиранням господарських приміщень, все провітрити, висушити, викинути гнилі дошки, замінити на нові. При цьому теж треба мовчати.

Якщо порушити заборону, то за повір’ям вас будуть чекати хвороби і неприємності.

Прикмети:

Холодна ніч – зима буде ранньою і морозною

Грозовий дощ – осінь буде сирою

Сорока голосно кричить – зима буде теплою

Багато жолудів – наступний рік буде вдалим

Павук не плете павутину – скоро задощить.

Великі купи на мурашниках – чекай холодної зими

Сильні роси – буде поганий врожай льону

Іменини

Іменини у Івана, Анни, Федора, Онисима, Георгія, Онуфрія, Євгенія, Романа, Петра.