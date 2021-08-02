2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В Ільїн день і після нього купатися не можна

2 серпня 2021 року відзначають Міжнародний день пам'яті геноциду циган, а православні християни по всьому світу відзначають День пророка Іллі. Цей святий, крім іншого, є покровителем грому та блискавок.

Міжнародний день голокосту ромів

Фото з відкритих джерел

Сьогодні - Міжнародний день голокосту ромів. Ця пам'ятна дата, встановлена Прокламацією Міжнародної ради пам'яті геноциду ромів, яка була ухвалена 23 листопада 1996 року лідерами ромських організацій 10 країн Європи та США на конференції "Геноцид - Пам'ять - Надія", що відбулася в Освенцимі 21-23 листопада 1996 р.

У ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау у газових камерах було знищено 2897 циган. Загалом у цьому таборі з 23 тис. циган, депортованих з 14 країн, загинуло понад 20 тис. Вважається, що під час геноциду від репресій загинуло від 600 тис. до 1 млн 500 тис. ромів.

Яке церковне свято

Фото з відкритих джерел

У православній церкві 2 серпня вшановується пам’ять святого пророка Іллі, який, згідно з історичними відомостями, жив у IX столітті до нашої ери і був відомий як ревний християнин, активно боровся з ідолопоклонством і нечестием.

Відомо, що саме пророк Ілля був узятий живим на небо – про це сказано в Біблії. Так, Ілля вирушив до Бога на вогненній колісниці, після чого його стали називати не інакше, як громовержець. В день його пам’яті влаштовували хресний хід і молилися про дощ або ясній погоді.

Працювати в день Іллі небажано, оскільки існувало вірування, що святий може покарати людину неврожаєм і хворобами. Селяни вважали, що 2 серпня на білий світ виходять все гади і дикі тварини, а тому, намагалися не випускати худобу на пасовище.

Була поширена прикмета, згідно з якою не можна впускати в будинок кішок і собак – це може залучити блискавку, якою селяни дуже боялися.

Що не можна робити:

В Ільїн день і після нього купатися не можна. Вважалося, що за тиждень до свята і після нього купатися небезпечно, тому що водяний або русалка можуть утягнути в воду.

У цей день намагайтеся рідше дивитися в дзеркало. Особливо це попередження стосується літніх і хворих людей – поганий влив задзеркалля.

Не рекомендують також бігати вулицею, голосно говорити, співати, кричати, стріляти.

Народні прикмети і традиції

Щоб позбутися від пристріту, треба умитися дощем в Ільїн день.

На Іллі день до обіду ще літо, а після обіду – осінь.

В Ільїн день вовчі нори відкриваються.

З цієї дати зазвичай починається сезон дощів.

Нечиста сила на Іллю, боячись вогненних стріл пророка, перетворювалася в різних тварин – лисиць, зайців, кішок, собак тощо.

Іменини

2 серпня іменини відзначають: Ілля, Савва, Олександр, Олексій, Єгор, Іван, Микола, Сергій.

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