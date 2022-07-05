30 загарбників, два склади боєприпасів і техніка: втрати ворога на півдні

ЗСУ нанесли ракетний удар по противнику на Херсонщині

Протягом минулої доби, 4 липня, на південних рубежах захисту українські захисники знищили 30 загарбників, два ворожих склади боєприпасів і військову техніку росіян. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, ворог застосовує тактику авіаційних ударів. З напрямку Ольгіного і Архангельського наніс чотири удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає», – йдеться в повідомленні.

Важкою артилерією обстріляно Велику Костромку, продовжується руйнування соціальної інфраструктури.

У відповідь парою наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами «повітря-повітря», випущеними з винищувача Су-35 противника.

Продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, ЗСУ нанесли ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.

Ракетно-артилерійськими підрозділами української армії під час виконання вогневих завдань знешкоджено:

30 окупантів,

танк Т-62,

реактивну систему залпового вогню «Ураган»,

гаубицю «Мста-Б»,

вісім одиниць автомобільної техніки,

два склади боєприпасів.

У північно-західній частині Чорного моря наразі перебуває три ворожих надводних та два підводних носії «Калібрів», у готовності до застосування понад 30 ракет.

Нагадаємо, на Херсонщині виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію.

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