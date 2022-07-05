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    Новини

    30 загарбників, два склади боєприпасів і техніка: втрати ворога на півдні

    Українські захисники дають бій окупантам - 30 загарбників, два склади боєприпасів і техніка: втрати ворога на півдні
    Українські захисники дають бій окупантам
    фото: Генштаб

    ЗСУ нанесли ракетний удар по противнику на Херсонщині

    Протягом минулої доби, 4 липня, на південних рубежах захисту українські захисники знищили 30 загарбників, два ворожих склади боєприпасів і військову техніку росіян. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    «Не ризикуючи проводити наступальні дії суходолом, ворог застосовує тактику авіаційних ударів. З напрямку Ольгіного і Архангельського наніс чотири удари парами гелікоптерів Ка-52 по Іванівці, Кошовому та двічі по Зарічному. Людських втрат немає», – йдеться в повідомленні.

    Важкою артилерією обстріляно Велику Костромку, продовжується руйнування соціальної інфраструктури.

    У відповідь парою наших штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Давидова Броду. За що наші літаки були атаковані двома крилатими ракетами «повітря-повітря», випущеними з винищувача Су-35 противника.

    Продовжуючи атакувати ворожі запаси і місця зосередження, ЗСУ нанесли ракетний удар по скупченню противника в районі Дар’ївки на Херсонщині.

    Ракетно-артилерійськими підрозділами української армії під час виконання вогневих завдань знешкоджено:

    • 30 окупантів,
    • танк Т-62,
    • реактивну систему залпового вогню «Ураган»,
    • гаубицю «Мста-Б»,
    • вісім одиниць автомобільної техніки,
    • два склади боєприпасів.

    У північно-західній частині Чорного моря наразі перебуває три ворожих надводних та два підводних носії «Калібрів», у готовності до застосування понад 30 ракет.

    Нагадаємо, на Херсонщині виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна ураган окупація #stoprussia
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    30 загарбників, два склади боєприпасів і техніка: втрати ворога на півдні