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    Події в Україні

    На Харківщині батальйон тероборони провів успішну операцію

    Наші захисники дали відсіч і на&nbsp;Ізюмському напрямку - На Харківщині батальйон тероборони провів успішну операцію
    Наші захисники дали відсіч і на Ізюмському напрямку
    фото: Генштаб

    Бійці знищили багато ворогів разом із технікою

    4 липня 228 батальйон 127 бригади тероборони Харкова провів на Харківському напрямку успішну операцію – без втрат серед бійців знищена велика кількість живої сили противника та його броньованої техніки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Синєгубов.

    «На Ізюмському напрямку ми також маємо успіхи – знищено черговий російський склад з боєприпасами», – повідомив Синєгубов.

    За тиждень від обстрілів ворога загинули щонайменше 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка.

    За день із тимчасово окупованих територій області евакуювали 860 людей.

    До слова, в окупованій Балаклії «заступником мера» став учасник талант-шоу.

    Як відомо, Харківщина протягом тижня зазнала 40 обстрілів із боку окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині батальйон тероборони провів успішну операцію