На Харківщині батальйон тероборони провів успішну операцію
Бійці знищили багато ворогів разом із технікою
4 липня 228 батальйон 127 бригади тероборони Харкова провів на Харківському напрямку успішну операцію – без втрат серед бійців знищена велика кількість живої сили противника та його броньованої техніки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Синєгубов.
«На Ізюмському напрямку ми також маємо успіхи – знищено черговий російський склад з боєприпасами», – повідомив Синєгубов.
За тиждень від обстрілів ворога загинули щонайменше 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка.
За день із тимчасово окупованих територій області евакуювали 860 людей.
До слова, в окупованій Балаклії «заступником мера» став учасник талант-шоу.
Як відомо, Харківщина протягом тижня зазнала 40 обстрілів із боку окупантів.