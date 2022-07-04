На Харківщині батальйон тероборони провів успішну операцію

Наші захисники дали відсіч і на Ізюмському напрямку

Бійці знищили багато ворогів разом із технікою

4 липня 228 батальйон 127 бригади тероборони Харкова провів на Харківському напрямку успішну операцію – без втрат серед бійців знищена велика кількість живої сили противника та його броньованої техніки. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Синєгубов.

«На Ізюмському напрямку ми також маємо успіхи – знищено черговий російський склад з боєприпасами», – повідомив Синєгубов.

За тиждень від обстрілів ворога загинули щонайменше 30 мирних мешканців Харківщини. Сьогодні внаслідок обстрілів у Кутузівці поранена 81-річна жінка.

За день із тимчасово окупованих територій області евакуювали 860 людей.

До слова, в окупованій Балаклії «заступником мера» став учасник талант-шоу.

Як відомо, Харківщина протягом тижня зазнала 40 обстрілів із боку окупантів.

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