Глава розвідки США звинуватив РФ у спробі втрутитись у майбутні вибори



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Коутс зазначив, що РФ намагалася викрасти інформацію в американських чиновників і кандидатів на виборах

Глава національної розвідки США Ден Коутс заявив, що Росія намагається вплинути на проміжні вибори у США, які відбудуться восени 2018 року, а також на президентські вибори 2020 року.

Про це Ден Коутс заявив у Білому домі, повідомляє Reuters.

За його словами, ця «незаконна діяльність» включає в себе дії, спрямовані на придушення голосування та незаконне фінансування виборчих штабів, а також кібератаки на виборчу інфраструктуру.

Крім того, Коутс зазначив, що РФ намагалася викрасти інформацію в американських чиновників і кандидатів на виборах.

Також він додав, що спроби втрутитися в американські вибори вживає не тільки Росія.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах сенатори сьогодні, 2 серпня, представили новий пакет антиросійських санкцій.

Крім того Велика Британія ввела санкції проти російських компаній, які будували Кримський міст.

Як відомо, раніше проти цих компаній санкції запровадив Європейський Союз. Обмежувальні заходи полягають у замороженні активів в ЄС, що належать цим суб'єктам, а особи та організації в ЄС не можуть надавати їм фінансові послуги.

Президент України Петро Порошенко схвалив рішення Ради Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти шести компаній, причетних до незаконного будівництва Кримського мосту.