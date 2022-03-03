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    Над Бучею замайорів український стяг (відео)

    Над Бучею замайорів український стяг (відео)
    фото скріншот відео

    Українські військові відбили місто від загарбників

    Над містом Буча Київської області знову замайорів синьо-жовтий український прапор, який підняли над міською адміністрацією. Відео оприлюднив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, а також заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

    «Місто Буча, 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, ситуація в Києві – складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні.

    Теги: війна прапор Буча
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    Над Бучею замайорів український стяг (відео)