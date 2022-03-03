Мер Кличко розповів про ситуацію у Києві: складно, але все під контролем

Руйнувань і постраждалих немає

Ситуація в Києві – складна, але контрольована. Руйнувань і постраждалих після минулої ночі немає. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні.

«Ситуація в місті – складна, але контрольована. Вночі в столиці прогриміло кілька вибухів. Це працювали системи ППО Збройних Сил, які збивали ворожі ракети. Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає. Пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу тепловики сьогодні відновлять», – сказав Віталій Кличко та підкреслив, що міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва.

«Хочу окремо подякувати столичним комунальникам, які, окрім виконання професійних обов’язків, також долучилися до допомоги гуманітарному штабу, волонтерам. І возять сьогодні зерно на «Київхліб», розвозять їжу, гуманітарну допомогу киянам. Доставляють їжаки, блоки, пісок для тероборони. Це – працівники міських ШЕУ, «Київміськсвітла», «Київпастрансу», Центру організації дорожнього руху та інших служб. Хочу зазначити, що прибирати сміття в місті, розвозити продукти, служби можуть до комендантської години. Тобто – з 7:00 до 20:00», – повідомив мер Києва.

Він нагадав, що сьогодні для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду немає.

«Всі, кому не має крайньої потреби, не їдьте в місто на автівках. Не створюйте заторів на мостах, щоб могли безперешкодно проїжджати екстренні служби та авто, що забезпечують життєдіяльність міста», – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, потужні вибухи пролунали у ніч на 3 березня в районі станції метро «Дружби народів».

Нове бомбардування Києва потрапило в прямий ефір іноземних журналістів.

Увечері 2 березня окупанти завдали новий ракетний удар по Києву: вибухнуло біля залізничного вокзалу. Згодом стало відомо, що ворог цілився в Міноборони. Біля київського вокзалу впали рештки ракети (відео).

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