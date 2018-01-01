Новий вугільний король Кропачов розказав, як Сім'я Януковича «віджимала» бізнес та намагалась його вбити

Був замах на мене. Мене ламали, - бізнеснен

Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», в інтерв’ю «Главкому» розповів, як кілька років тому Сім’я Януковича хотіла відняти у нього бізнес. «Був замах на мене. Мене ламали. Я лежав у лікарні. Були суди, трудові колективи, пікети.



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Віталій Кропачов

Був замах на мене. Мене ламали, - бізнеснен

Бізнесмен Віталій Кропачов, якого ЗМІ називають «неофіційним куратором державного вугільного сектору», в інтерв’ю «Главкому» розповів, як кілька років тому Сім’я Януковича хотіла відняти у нього бізнес.

«Був замах на мене. Мене ламали. Я лежав у лікарні. Були суди, трудові колективи, пікети. Якименко особисто приїжджав, начальник служби безпеки (бізнесу Януковичів, - «Главком»). Розповідав, що я повинен відписати бізнес», - сказав він.

На уточнююче запитання «Главкома» про те, яку частку хотіли забрати, Кропачов відповів: «Та не було ніяких відсотків, перестаньте. Це історія, яку я і моя сім’я вже, в принципі, хочемо забути. У мене були «архіважкі» відносини з цією групою. І вони чітко розуміють, що вони зробили зі мною».

Бізнесмен також зазначив, що нині нікому не мститься. «Комусь це цікаво розповісти, що, припустимо, Кропачов як би не є власником, а, це як би Саша (Янукович-молодший, - «Главком»). Але люди, які були там з мого кола спілкування, вони знають все, і з цього сміються. Я не збираюся коментувати всілякі дурниці. Я ні в кого нічого не віджимав, ні у кого нічого не забирав», - додав він.

Раніше Кропачов поскаржився на великі втрати після окупації Донецької та Луганської областей.

Детальніше читайте в інтерв’ю Віталія Кропачова «Главкому»

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