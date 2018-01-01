Прокуратура подала до суду клопотання про арешт Штепи

Прокуратура подала клопотання про обрання Штепі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

До Жовтневого районного суду Харкова подали клопотання про обрання запобіжного заходу екс-меру Слов’янська Нелі Штепі, обвинувачуваній у сепаратизмі. Як повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко, прокуратура подала клопотання про обрання Штепі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він висловив сподівання, що на



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Фото: Радіо Свобода Неля Штепа під час засідання суду, вересень 2016 року

Прокуратура подала клопотання про обрання Штепі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

До Жовтневого районного суду Харкова подали клопотання про обрання запобіжного заходу екс-меру Слов’янська Нелі Штепі, обвинувачуваній у сепаратизмі.

Як повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко, прокуратура подала клопотання про обрання Штепі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Він висловив сподівання, що на найближчому судовому засіданні, суд зможе розглянути це клопотання.

Суд 22 січня у справі стосовно Нелі Штепи задовольнив самовідвід головуючого судді Володимира Курила. Це вже п’ятий початок розгляду цієї справи.

Як відомо, 13 січня у Штепи минув призначений судом термін дії запобіжного заходу. З приводу обрання запобіжного заходу прокурори будуть звертатися вже до нового складу суду.

11 січня дві колегії суддів Ленінського райсуду Харкова заявили про самовідвід у справі екс-мера Слов’янська.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.