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    Події в Україні

    На Сумщині тероборона знищила колону техніки окупантів і зібрала трофеї (відео)

    Українські військові поповнили арсенал - На Сумщині тероборона знищила колону техніки окупантів і зібрала трофеї (відео)
    Українські військові поповнили арсенал
    фото: t.me/ressentiment_channel

    ЗСУ відбили окупантів від одного з населених пунктів області

    В Сумській області захисники з територіальної оборони розбили майже 20 одиниць техніки окупанта. Поповнили арсенал ЗСУ черговими трофеями. Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

    Серед трофеїв:

    • три бронетранспортери;
    • декілька САУ «Гвоздика»;
    • пара вантажівок;
    • міномет.

    «Сумщина. Воїни Територіальна оборона ЗС України розбили приблизно два десятки одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один із населених пунктів. Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил», – пише пише пресслужба.

    Учора на Сумщині загарбники обстріляли будинок та базу відпочинку.

    Нагадаємо, напередодні на Сумщині окупанти обстріляли школу та будинки (відео).

    Також очільник Сумщини показав знищені села області (фото).

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    Теги: ЗСУ війна Сумщина військова техніка
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    На Сумщині тероборона знищила колону техніки окупантів і зібрала трофеї (відео)