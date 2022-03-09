На Сумщині тероборона знищила колону техніки окупантів і зібрала трофеї (відео)
ЗСУ відбили окупантів від одного з населених пунктів області
В Сумській області захисники з територіальної оборони розбили майже 20 одиниць техніки окупанта. Поповнили арсенал ЗСУ черговими трофеями. Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Серед трофеїв:
- три бронетранспортери;
- декілька САУ «Гвоздика»;
- пара вантажівок;
- міномет.
«Сумщина. Воїни Територіальна оборона ЗС України розбили приблизно два десятки одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один із населених пунктів. Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил», – пише пише пресслужба.
Учора на Сумщині загарбники обстріляли будинок та базу відпочинку.
Нагадаємо, напередодні на Сумщині окупанти обстріляли школу та будинки (відео).
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