100 тисяч за 20 соток: чиновник на Тернопільщині вирішив підзаробить

Під час одержання хабара посадовця затримали правоохоронці

Заступник голови ОТГ вимагав хабар за перемогу на земельному аукціоні

На Тернопільщині за процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури на вимаганні й отриманні неправомірної вигоди викрито заступника голови однієї із об’єднаних територіальних громад Чортківського району. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, заступник голови ОТГ впродовж березня-травня 2021 року вимагав у громадянина 100 тис грн неправомірної вигоди за сприяння у перемозі на земельному аукціоні та безперешкодному підписанні договору оренди земельної ділянки площею 0,20 га комерційного призначення терміном на 49 років.

Під час одержання хабара його затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Чортківського відділу поліції ГУ Нацполіції в Тернопільській області, за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Нацполіції України.

Тим часом, 15 квітня у центрі Києва оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями затримали заступника начальника управління Київської обласної державної адміністрації за підозрою у вимаганні $10 тис. неправомірної вигоди.