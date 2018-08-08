11 країн вимагають, щоб РФ вивела війська з Південної Осетії та Абхазії



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Акція проти російської агресії в Грузії

Документ підтримали США, Україна, Канада, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Швеція та Великобританія

11 держав закликали Росію скасувати визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії та вивести свої війська з окупованих грузинських територій.

Про це йдеться у заяві країн – «друзів Грузії», яку 7 серпня опублікували на сайті посольства США у Тбілісі.

Документ, крім Сполучених Штатів, підтримали Україна, Канада, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Швеція та Великобританія.

«Через 10 років після військового вторгнення Росії в Грузію ми глибоко стурбовані тривалою окупацією грузинських територій», – йдеться в заяві з нагоди річниці початку російсько-грузинської війни.

«Друзі Грузії» підтвердили повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни в межах її міжнародно визнаних кордонів. Договори про інтеграцію і співробітництво Російської Федерації з Абхазією і Південною Осетією є явним порушенням принципів міжнародного права і прямо суперечать зобов'язанням Росії в межах ОБСЄ, підкреслюють у зверненні.

«Так звана межа з розміщенням штучних перешкод і зміцненням лінії окупації колючим дротом, а також закриття пунктів перетину посилюють гуманітарну ситуацію в місцях конфлікту», – зазначили підписанти.

Вони закликали РФ надати доступ до міжнародних правозахисних механізмів контролю на окупованих територіях Грузії.

До слова, у понеділок міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованих територій Грузії та здійснити заходи щодо демілітаризації та деокупації цих територій.

Також Україна в ООН закликала посилити тиск на РФ.

Джерело: Гордон