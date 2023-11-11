11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Поганою прикметою вважається позичати цього дня гроші

11 листопада, Всесвітній день шопінгу, Всесвітній день оригамі, Міжнародний день енергозбереження та День пам'яті загиблих у Першій світовій війні. Віряни вшановують пам'ять Феодора Студита.

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День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

Кожного року 11 листопада світ відзначає День пам’яті загиблих у Першій світовій війні (раніше – День перемир’я).

Поминальний день засноване на честь дати підписання перемир’я між державами Атланти та Німеччиною, тобто 11 листопада 1918 року. Бойові дії остаточно припинилися об 11 годині. Цей день вважається офіційним завершенням Першої світової війни. Ініціатором встановлення пам’ятного дня став британський король Георг V у 1919 році.

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Щорічно 11 місяця 11 числа об 11 годині людство вшановує пам’ять жертв війни двома хвилинами мовчання, які є символом Першої та Другої світових війн. Ще один символ – червоні маки, які приколюють до одягу та залишають на меморіалах. Маки символізують кров солдатів, пролиту на полі бою.

Всесвітній день шопінгу

11 листопада кожного року відбувається цікава подія – Всесвітній день шопінгу, котрий не є традиційним та офіційним святом, проте має багато прихильників по всьому світу.

Всесвітній день шопінгу, не є визнаним міжнародним святом, однак, слугує китайським еквівалентом американських шопінг-феноменів Чорної п’ятниці та Кіберпонеділка. У цей день китайські платформи електронної комерції заманюють покупців значними знижками та розпродажами.

Всесвітній день оригамі

Кожного року 11 листопада відбувається святкування Дня оригамі. Цей день не є офіційним та відомим святом, але безперечно заслуговує на увагу. Оригамі – це різновид декоративно-прикладного мистецтва; японське мистецтво складання фігурок із паперу без допомоги ножиць та клею. Різновиди та техніки оригамі: просте оригамі, модульне оригамі, складання за паттерном, мокре складання.

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Міжнародний день енергозбереження

Щорічно 11 листопада відзначається важливе свято – Міжнародний день енергозбереження.

Ідея щодо заснування такого дня була запропонована міжнародною екологічною мережею SPARE у квітні 2008 року на міжнародній нараді в Казахстані, в листопаді ж 2008 року відбулося перше святкування. 20 країн захотіли стати учасниками Дня енергозбереження, тому день отримав міжнародний статус.

Економія електричної енергії позитивно впливає на стан довкілля та дозволяє знизити грошові втрати. На жаль, в Україні електроенергія використовується не дуже ефективно, тому 11 листопада важливо привернути увагу людей до раціонального використання ресурсів та обов’язкового розвитку енергетичних джерел.

Яке сьогодні релігійне свято

11 листопада в церковному календарі – день пам’яті Феодора Студита. Він був сином чиновника, а тому здобув непогану освіту. Його дядько був ігуменом монастиря і під його впливом молодик прийняв постриг. Разом із Феодором постриг прийняла і його молода дружина Ганна. Згодом і сам Феодор став ігуменом, здобув славу як аскет. Неодноразово він викривав пороки правителів та захищав святині. Наприкінці VIII століття разом зі своїми учнями оселився у Студійському монастирі, де він розробив суворий статут.

Що не можна робити цього дня

Поганою прикметою вважається позичати цього дня гроші – будуть фінансові проблеми.

Не варто сваритися, лаятися, лихословити.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

Вночі багато зірок на небі – наступного року чекайте на велику кількість грибів;

Сонячно і тепло – скоро прийде похолодання;

Тепла погода вказує, що зима також буде теплою;\

На вулиці мокрий сніг чи дощ – до грудня ще потеплішає.

Пам’ятні події 11 листопада

1215 рік – скликають найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор;

1417 рік – в Констанці завершується початий ще 1414 року собор, який поклав край Західній схизмі, коли на папському престолі сиділо одночасно до трьох Пап Римських;

1702 рік – загін запорізьких козаків визволяє від облоги Речі Посполитої Білу Церкву;

1790 рік – до Королівства Великої Британії з Китаю вперше завозять хризантеми;

1830 рік – проголошують державу Бельгія;

1859 рік – у світ виходить поема Тараса Шевченка «Марія»;

1872 рік – в Одесі засновують Бессарабсько-Таврійський банк;

1889 рік – Вашингтон стає 42-м штатом США;

1909 рік – починається будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі;

1917 рік – український полк, сформований з делегатів III Всеукраїнського військового з'їзду, придушує більшовицьке повстання в Києві;

1918 рік – близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп'єнському лісі підписують Комп'єнське перемир'я, що означало капітуляцію Німецької імперії і кінець Першої світової війни;

1925 рік – виходить перша пластинка Луї Армстронга;

1930 рік – запатентовано газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда;

1935 рік – на Горлівському хімічному заводі стається вибух;

1940 рік – в США випускають перші автомобілі «Джип»;

1952 рік – у Каліфорнії продемонстрували дію першого відеомагнітофона;

1972 рік – США закривають свою останню військову базу у Республіці В'єтнам;

1973 рік – Ізраїль і Єгипет підписують договір, що завершує війну між ними;

1983 рік – студент Массачусетського університету Фред Коен демонструє перший у світі комп'ютерний вірус;

1987 рік – картину Ван Гога «Іриси» продають за рекордну суму – $53,6 млн;

1990 рік – набуває чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин;

1994 рік – американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку платить $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів);

1999 рік – до Асамблеї Республіки Португалія директор лісабонського зоопарку приводить лева і тигра на знак протесту проти слабкого фінансування його установи;

2022 рік – відбувається звільнення Херсона від російської окупації.

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