Головна Новини
search button user button menu button

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вранці туман – чекайте на потепління
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна пліткувати

25 жовтня День військового капелана в Україні. У світі святкують Всесвітній день лемура, Міжнародний день художника та Всесвітній день опери. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

День військового капелана в Україні

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день присвячений пам'яті та вшануванню військових капеланів, які надають духовну підтримку військовослужбовцям, допомагають їм у важкі моменти та підтримують морально. Військові капелани відіграють важливу роль у підтриманні духовного здоров'я та моралі солдатів, надаючи духовну опіку, духовні послуги та психологічну підтримку.

Всесвітній день лемура

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про лемурів, найбільшу групу приматів, які є ендеміками Мадагаскару. Лемури – це дрібні та доволі дивовижні тварини, які мають довгі хвости та великі очі. Вони живуть у різних середовищах, від лісів до саван, і їхній діапазон розмноження варіюється від невеликих до великих груп.

Міжнародний день художника

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день призначений для вшанування творчих здобутків художників і визнання їхнього внеску в розвиток культури та мистецтва. Цей день також є нагодою для підвищення обізнаності про важливість мистецтва у суспільстві та підтримки молодих і талановитих митців. Різні заходи, такі як виставки, майстер-класи, лекції та інші культурні події, організовуються по всьому світу, щоб відзначити цей день.

Всесвітній день опери

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Це свято присвячене одному з найвеличніших жанрів мистецтва, що поєднує музику, драму, поезію та сценографію. День опери створений, щоб відзначити внесок оперних виконавців, композиторів, диригентів, режисерів та інших професіоналів, які працюють над створенням оперних вистав.

Яке церковне свято 25 жовтня

25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

25 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Вони були римськими військовими, які жили в ІІІ столітті нашої ери. Вони були вірними християнами і відомі своєю відданістю вірі. Маркіян був військовим командиром, а Мартирій – солдатом. За відмову поклонятися римським богам, вони були засуджені на смерть і страчені. Їхні мощі зберігаються в катакомбах Риму.

Читайте також: Церковний календар на жовтень 2024 року

Що не можна робити сьогодні

  • Забороняється лихословити, лаятися.
  • Не можна відмовляти нужденним у допомозі.
  • Не слід брехати, обмовляти, пліткувати.

Народні прикмети і традиції

  • зірки на небі яскраві до морозу, тьмяні – буде потепління;
  • багато зірок вночі – наступного року буде великий урожай гороху;
  • почути грім – до теплої і сніжної зими;
  • вранці туман – чекайте на потепління.

Пам’ятні дати

  • 1586 рік – шотландську королеву Марію Стюарт засуджують до смерті;
  • 1839 рік – у Манчестері видають перший у світі залізничний розклад;
  • 1921 рік – розпочинається Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;
  • 1929 рік – курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій падає на 90 %, що викликає паніку у Нью-Йорку та інших містах світу;
  • 1938 рік – створюють Національну спілку художників України;
  • 1948 рік – в Чехословацькій республіці засновують виправно-трудові табори;
  • 1978 рік – американський президент Рональд Рейган підписує законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;
  • 1990 рік – ухвалюють декларацію про державний суверенітет Казахської РСР, у якому казахська національність оголошена такою, що домінує;
  • 1992 рік – на референдумі ухвалюють Конституцію Литви;
  • 2015 рік – місцеві вибори в Україні;
  • 2022 рік – вступ на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Валерій.

Читайте також:

Теги: традиції свято свята Україна українці релігія церква Українська православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поврежденный Крымский мост
Кто взорвал Крымский мост? Россия назвала две фамилии
14 жовтня, 21:00
На деревах листя жовте, але ще не опадає – до довгої осені
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 вересня, 00:05
Зеленський домовився з Байденом про подальшу підтримку
У Білому домі відбулася зустріч Байдена та Зеленського: про що домовились
26 вересня, 23:15
Німців хочуть позбавити від паперової тяганини
Німеччина активно взялася за боротьбу із бюрократією
27 вересня, 09:38
Головна мета – ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника
Сирський побував на найгарячіших напрямках фронту
28 вересня, 18:34
2023 року політикиня внесла законопроєкт про зміни до закону Румунії, де закликала анексувати Чернівецьку область, Буджак (Одеська область), Марморощину та острів Зміїний
У Румунії відсторонено від президентських виборів проросійську кандидатку
6 жовтня, 19:14
Міноборони: Військовослужбовці, які залишилися за кордоном, обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини
Стало відомо, скільки військових не повернулися з відпочинку за кордоном з 2022 року
14 жовтня, 17:43
Україна отримає військову допомогу від США
Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі
17 жовтня, 01:05
Румунія піднімала в повітря літаки
Румунія підняла чотири винищувачі в повітря для перехоплення невідомого безпілотника
18 жовтня, 04:33

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
44K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
37K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
8680
Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
8669
Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога
Сьогодні, 00:01
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Вчора, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
23 жовтня, 17:05

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua