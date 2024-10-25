25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна пліткувати

25 жовтня День військового капелана в Україні. У світі святкують Всесвітній день лемура, Міжнародний день художника та Всесвітній день опери. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

День військового капелана в Україні

Цей день присвячений пам'яті та вшануванню військових капеланів, які надають духовну підтримку військовослужбовцям, допомагають їм у важкі моменти та підтримують морально. Військові капелани відіграють важливу роль у підтриманні духовного здоров'я та моралі солдатів, надаючи духовну опіку, духовні послуги та психологічну підтримку.

Всесвітній день лемура

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про лемурів, найбільшу групу приматів, які є ендеміками Мадагаскару. Лемури – це дрібні та доволі дивовижні тварини, які мають довгі хвости та великі очі. Вони живуть у різних середовищах, від лісів до саван, і їхній діапазон розмноження варіюється від невеликих до великих груп.

Міжнародний день художника

Цей день призначений для вшанування творчих здобутків художників і визнання їхнього внеску в розвиток культури та мистецтва. Цей день також є нагодою для підвищення обізнаності про важливість мистецтва у суспільстві та підтримки молодих і талановитих митців. Різні заходи, такі як виставки, майстер-класи, лекції та інші культурні події, організовуються по всьому світу, щоб відзначити цей день.

Всесвітній день опери

Це свято присвячене одному з найвеличніших жанрів мистецтва, що поєднує музику, драму, поезію та сценографію. День опери створений, щоб відзначити внесок оперних виконавців, композиторів, диригентів, режисерів та інших професіоналів, які працюють над створенням оперних вистав.

Яке церковне свято 25 жовтня

25 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Вони були римськими військовими, які жили в ІІІ столітті нашої ери. Вони були вірними християнами і відомі своєю відданістю вірі. Маркіян був військовим командиром, а Мартирій – солдатом. За відмову поклонятися римським богам, вони були засуджені на смерть і страчені. Їхні мощі зберігаються в катакомбах Риму.

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Що не можна робити сьогодні

Забороняється лихословити, лаятися.

Не можна відмовляти нужденним у допомозі.

Не слід брехати, обмовляти, пліткувати.

Народні прикмети і традиції

зірки на небі яскраві до морозу, тьмяні – буде потепління;

багато зірок вночі – наступного року буде великий урожай гороху;

почути грім – до теплої і сніжної зими;

вранці туман – чекайте на потепління.

Пам’ятні дати

1586 рік – шотландську королеву Марію Стюарт засуджують до смерті;

1839 рік – у Манчестері видають перший у світі залізничний розклад;

1921 рік – розпочинається Другий зимовий похід (Листопадовий рейд) армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника;

1929 рік – курс проданих напередодні на Нью-йоркській біржі 13 мільйонів акцій падає на 90 %, що викликає паніку у Нью-Йорку та інших містах світу;

1938 рік – створюють Національну спілку художників України;

1948 рік – в Чехословацькій республіці засновують виправно-трудові табори;

1978 рік – американський президент Рональд Рейган підписує законопроєкт про виділення коштів на виробництво нейтронної бомби;

1990 рік – ухвалюють декларацію про державний суверенітет Казахської РСР, у якому казахська національність оголошена такою, що домінує;

1992 рік – на референдумі ухвалюють Конституцію Литви;

2015 рік – місцеві вибори в Україні;

2022 рік – вступ на посаду нового прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Валерій.