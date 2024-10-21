Головна Новини
search button user button menu button

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 21 жовтня
Фото: glavcom.ua

В цей день у далеку подорож краще не вирушати

21 жовтня святкують Всесвітній день боротьби з болем. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Іларіона Великого

Всесвітній день боротьби з болем

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про біль та підтримці людей, які страждають від нього. Ініціатива була започаткована Міжнародним союзом контролю за болем (International Association for the Study of Pain) 2004 року.

Всесвітній день йододефіциту

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

 Цей день призначений для підвищення обізнаності про важливість йоду для здоров'я та для попередження йододефіциту. Йод є важливим мікроелементом, необхідним для вироблення тиреоїдних гормонів, які регулюють метаболізм.

День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері

Цей день спрямований на підвищення обізнаності користувачів про важливість очищення віртуального робочого столу, щоб покращити продуктивність та безпеку комп'ютера. Цей захід допомагає користувачам зрозуміти, як важливо підтримувати чистоту та організацію віртуального робочого столу, щоб уникнути непотрібних файлів, програм і зайвого навантаження на систему.

Міжнародний день начос

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Ця страва складається з кукурудзяних чіпсів, які зазвичай подаються з різними добавками, такими як сир, соуси, гуакамоле та salsa. Історія начос розпочалася 1943 року в Мексиці, коли Ігнасіо «Начо» Аньяда створив цю страву для своїх гостей. Відтоді начос стали символом мексиканської кухні та популярними у багатьох країнах, особливо в США.

Яке церковне свято 21 жовтня

21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

21 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Іларіона Великого. Він народився 291 року в місті Газа, що на території сучасної Палестини. Був відомим монахом, який зробив значний внесок у розвиток християнського монашества. Іларіон здобув освіту в Александрії та пізніше переїхав до Палестини, де став учнем відомого християнського письменника Єронима Стридонського. Після смерті Єронима, Іларіон продовжив своє навчання та підготувався до духовного служіння. Він заснував кілька монастирів і був відомим проповідником та письменником. Іларіон написав багато творів, які стали важливими для розвитку християнської духовності. Його найвідомішим твором є "Історія Церкви", яка описує історію християнства від Адама до його часу. Іларіон помер 371 року.

Читайте також: Церковний календар на жовтень 2024 року

Що не можна робити сьогодні

  • У далеку подорож краще не вирушати.
  • Не впускайте в дім посторонніх людей.
  • Не піднімайте з підлоги знайдену річ.

Народні прикмети і традиції

  • повітря тепле – чекайте на відлигу;
  • ясний день – похолодання прийде дуже швидко;
  • дим йде догори – до теплої погоди;
  • сонце має червонуватий відтінок – погода буде сонячною, але морозною.

Пам’ятні дати

  • 1056 рік – диякон Григорій виводить першу літеру;
  • 1520 рік – Фернан Магеллан відкриває і проходить протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом його іменем;
  • 1596 рік – укладають Берестейську унію, відповідно до якої єпископи православної церкви на територіях Речі Посполитої визнали над собою владу Папи Римського;
  • 1805 рік – Трафальгарський бій, у якому британський флот під командуванням адмірала Нельсона розгромлює франко-іспанський флот;
  • 1879 рік – американський винахідник Томас Едісон випробовує свою першу лампу розжарювання з вугільною ниткою;
  • 1897 рік – у Миколаєві починає працювати Чорноморський суднобудівний завод;
  • 1921 рік – Василь (Липківський) висвячується на митрополита УАПЦ;
  • 1944 рік – у "Бермудському трикутнику" загадково зникає екіпаж кубинського судна «Рубікон»;
  • 1950 рік – набирають чинності Женевські конвенції про захист жертв війни;
  • 1966 рік – у Вельсі відбувається Аберфанська катастрофа – трагічний зсув вугільного терикону на прилегле село;
  • 1991 рік – здійснено перший у світі політ над Еверестом на повітряній кулі;
  • 1993 рік – на Всеукраїнському Православному Соборі Володимир Романюк стає Патріархом Київським і всієї Руси-України;
  • 1995 рік – Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обирає патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита Київського Філарета (Денисенка).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків.

Читайте також:

Теги: історія катастрофа політ завод навчання традиції свято собор погода подорож календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закриття заводів Volkswagen може серйозно вплинути на економіку регіонів Німеччини
Влада різних регіонів Німеччини намагається врятувати заводи Volkswagen
16 жовтня, 11:06
Компанія «Цемін Україна», яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації акціонерного товариства
Власник Vodafone придбав найбільше підприємство України з видобутку титанових руд
11 жовтня, 19:36
«Контроль над Вугледаром спричинить покращення логістики противника, якщо він забезпечить роботу залізниці через Волноваху»
Битва за Вугледар. Огляд ситуації на фронті
2 жовтня, 12:14
Прогноз погоди
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
1 жовтня, 06:00
У жовтні 2024 року повний місяць припадає на 17 число
Місячний календар на жовтень 2024: дати нового та повного Місяця
29 вересня, 22:00
«Украина оказалась в сверхсложной ситуации, когда нельзя скатиться в поддержку одной из партий»
Идеальный американский шторм
27 вересня, 09:19
Новітній атомний підводний човен Китаю затонув навесні
У Китаї затонув атомний підводний човен: Reuters озвучило ймовірні причини
27 вересня, 08:18
Кетрін Зети-Джонс та Майкл Дуглас на відкритті іменної зірки Майкла Дугласа на Алеї слави, листопад 2018 року
Голівудські актори Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас святкують два ювілеї в один день
25 вересня, 14:02
67% учнів 10-11 класів хотіли би отримувати у школі знання, які знадобляться їм у житті
Скільки старшокласників ходять до репетиторів: дані опитування
23 вересня, 16:47

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
40K
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
16K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
12K
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії
7630
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату

Новини

В Києві та низькі регіонів оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:21
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Вчора, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Вчора, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua