Головна Новини
search button user button menu button

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 16 жовтня
фото з відкритих джерел

В цей день забороняється проводити час вдома

16 жовтня відзначають Всесвітній день гідності та Всесвітній день хліба. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Лонгина, сотника.

Всесвітній день гідності

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про права людини та забезпеченню поваги до гідності кожної людини. Ідея цього дня полягає в тому, щоб всі люди мали можливість жити з гідністю, без страху та дискримінації. Цей день був заснований 1948 року Радою ООН з прав людини, і він став важливим символом боротьби за права людини по всьому світу. Кожен рік має свою тематику, яка підкреслює різні аспекти гідності та прав людини.

Всесвітній день реанімації серця

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Основна мета цього дня - підвищити обізнаність населення про серцево-судинні захворювання та надати знання про техніки серцевої реанімації. Це допомагає зберегти життя людей, які можуть стати жертвами серцевого нападу.

Міжнародний день ремонту

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість ремонту та обслуговування техніки та обладнання. Це також чудовий час, щоб знайти нові ідеї для власного дому або офісу, використовуючи ремонт як спосіб покращити свій простір.

Всесвітній день хліба

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість хліба для здоров'я та благополуччя людей по всьому світу. Хліб є основним джерелом калорій для багатьох людей, і його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки.

Всесвітній день здорового харчування

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість збалансованого харчування і правильного раціону для здоров'я. Важливий аспект цього дня – інформування людей про користь здорового харчування для профілактики хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні хвороби і ожиріння.

День керівника (шефа або боса)

Цей день присвячений вшануванню та визнанню важливості ролі керівника в організації та компанії. Це свято було засноване 1958 року Патріцією Гарроуз у США, коли вона була працівником компанії State Farm Insurance в Іллінойсі. Вона вирішила організувати цей день, щоб відзначити важливість керівництва та підтримки, яку вони надають своїм працівникам.

Всесвітній день анестезіолога

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений пам'яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, яке відбулося 1846 року. Це відзначення допомагає підвищити обізнаність про важливість анестезіології та відзначити заслуги анестезіологів у медицині.

Яке церковне свято 16 жовтня

16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6
фото з відкритих джерел

16 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лонгина, сотника. Він був римським військовим командиром, який служив у Італії. Він був вірним християнином і відомий своєю відданістю Ісусу Христу. Лонгин був замучений за віру в Христа під час правління римського імператора Нерона. За легендами, Лонгин був змушений боротися з драконом, який символізував язичництво, і переміг його, що стало символом перемоги християнства над язичництвом. Його мучеництво стало символом віри і відданості Христу.

Читайте також: Церковний календар на жовтень 2024 року

Що не можна робити сьогодні

  • Не слід займатися рукоділлям, тому що це напружує зір.
  • Забороняється проводити увесь час вдома.
  • Не смійтеся з нещастя інших.

Народні прикмети і традиції

  • дощ та хмари – до похолодання;
  • листя не опадає з дерев – на морози ще чекати не слід;
  • птахи кричать, неспокійні – буде потепління;
  • безвітряно і сонячно – зима прийде пізно.

Пам’ятні дати

  • 1596 рік – розпочинається Берестейський церковний собор;
  • 1793 рік – страчено Марію-Антуанетту «вдову Капет», королеву Франції, дружину Людовика XVI і матір Людовика XVII;
  • 1813 рік – починається «Битва народів» (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції; 
  • 1843 рік – ірландський математик Вільям Ровен Гамільтон відкриває формулу множення кватерніонів;
  • 1946 рік – за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в'язниці страчують нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт);
  • 1964 рік – Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;
  • 1978 рік – Іван Павло II (до інтронізації – Кароль Юзеф Войтила) стає 264-м Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження;
  • 1987 рік – у Львові створюють Товариство Лева.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Георгій, Євген, Іван, Леонтій.

Читайте також:

Теги: права людини традиції харчування населення свято собор календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чехія продовжує допомагати біженцям з України
У Чехії стало менше біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі
Вчора, 09:39
Свято 15 жовтня
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
12-13 жовтня з 12:00 по 12:30 показово годуватимуть приматів Нижнього парку
Павіани, лемури і макаки: Київський зоопарк проведе гарбузові вікенди для приматів
12 жовтня, 08:01
Зеленський подарував Понтифіку картину маслом «Бучанська різанина: Історія Марічки».
«Різанина в Бучі. Історія Марічки». Що відомо про картину, яку Зеленський подарував Папі Римському
11 жовтня, 15:28
Рис Kinmemay Premium має більш високу поживну цінність у порівнянні зі звичайним
Найдорожчий рис у світі: який вигляд має та скільки коштує
29 вересня, 05:00
На деревах листя жовте, але ще не опадає – до довгої осені
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 вересня, 00:05
США із нетерпінням чекають результатів виборів
Вибори в США-2024: про що свідчать останні опитування
20 вересня, 16:15
Клірику світить п'ять років тюрми
Обшуки у Свято-Введенському монастирі Києва: підозру отримав архімандрит
19 вересня, 12:11
Сусідні з Україною держави, що входять до ЄС найчастіше потерпають від бідності
Зростання бідності в ЄС: у яких країнах жити найважче
17 вересня, 08:22

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
56K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
46K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
25K
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
18K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України

Новини

У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua