16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В цей день забороняється проводити час вдома

16 жовтня відзначають Всесвітній день гідності та Всесвітній день хліба. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Лонгина, сотника.

Всесвітній день гідності

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про права людини та забезпеченню поваги до гідності кожної людини. Ідея цього дня полягає в тому, щоб всі люди мали можливість жити з гідністю, без страху та дискримінації. Цей день був заснований 1948 року Радою ООН з прав людини, і він став важливим символом боротьби за права людини по всьому світу. Кожен рік має свою тематику, яка підкреслює різні аспекти гідності та прав людини.

Всесвітній день реанімації серця

фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Основна мета цього дня - підвищити обізнаність населення про серцево-судинні захворювання та надати знання про техніки серцевої реанімації. Це допомагає зберегти життя людей, які можуть стати жертвами серцевого нападу.

Міжнародний день ремонту

фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість ремонту та обслуговування техніки та обладнання. Це також чудовий час, щоб знайти нові ідеї для власного дому або офісу, використовуючи ремонт як спосіб покращити свій простір.

Всесвітній день хліба

фото з відкритих джерел

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість хліба для здоров'я та благополуччя людей по всьому світу. Хліб є основним джерелом калорій для багатьох людей, і його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки.

Всесвітній день здорового харчування

фото з відкритих джерел

Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість збалансованого харчування і правильного раціону для здоров'я. Важливий аспект цього дня – інформування людей про користь здорового харчування для профілактики хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні хвороби і ожиріння.

День керівника (шефа або боса)

Цей день присвячений вшануванню та визнанню важливості ролі керівника в організації та компанії. Це свято було засноване 1958 року Патріцією Гарроуз у США, коли вона була працівником компанії State Farm Insurance в Іллінойсі. Вона вирішила організувати цей день, щоб відзначити важливість керівництва та підтримки, яку вони надають своїм працівникам.

Всесвітній день анестезіолога

фото з відкритих джерел

Цей день присвячений пам'яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, яке відбулося 1846 року. Це відзначення допомагає підвищити обізнаність про важливість анестезіології та відзначити заслуги анестезіологів у медицині.

Яке церковне свято 16 жовтня

фото з відкритих джерел

16 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лонгина, сотника. Він був римським військовим командиром, який служив у Італії. Він був вірним християнином і відомий своєю відданістю Ісусу Христу. Лонгин був замучений за віру в Христа під час правління римського імператора Нерона. За легендами, Лонгин був змушений боротися з драконом, який символізував язичництво, і переміг його, що стало символом перемоги християнства над язичництвом. Його мучеництво стало символом віри і відданості Христу.

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Що не можна робити сьогодні

Не слід займатися рукоділлям, тому що це напружує зір.

Забороняється проводити увесь час вдома.

Не смійтеся з нещастя інших.

Народні прикмети і традиції

дощ та хмари – до похолодання;

листя не опадає з дерев – на морози ще чекати не слід;

птахи кричать, неспокійні – буде потепління;

безвітряно і сонячно – зима прийде пізно.

Пам’ятні дати

1596 рік – розпочинається Берестейський церковний собор;

1793 рік – страчено Марію-Антуанетту «вдову Капет», королеву Франції, дружину Людовика XVI і матір Людовика XVII;

1813 рік – починається «Битва народів» (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції;

1843 рік – ірландський математик Вільям Ровен Гамільтон відкриває формулу множення кватерніонів;

1946 рік – за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в'язниці страчують нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт);

1964 рік – Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;

1978 рік – Іван Павло II (до інтронізації – Кароль Юзеф Войтила) стає 264-м Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження;

1987 рік – у Львові створюють Товариство Лева.





Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Георгій, Євген, Іван, Леонтій.