28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі

28 жовтня святкують День визволення України від фашистських загарбників, День бабусь та дідусів, Міжнародний день анімації, Міжнародний день шкільних бібліотек та Всесвітній день дзюдо. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Терентія і Неоніли.

День визволення України від фашистських загарбників

Це свято було встановлено Указом Президента України 2009 року з метою вшанування героїчного подвигу та жертовності українського народу під час Другої світової війни. Цей день символізує остаточне вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників з території України. Важливі битви, які відбулися на українській землі, мали вирішальне значення для звільнення Європи від нацизму. Відзначення цього дня включає вшанування пам'яті загиблих воїнів, виставки військової техніки, народні гуляння та святкові концерти.

День бабусь та дідусів

Це свято створено для того, щоб показати свою вдячність бабусям і дідусям за їхню любов, турботу та мудрість. У цей день діти та онуки часто влаштовують сімейні зустрічі, дарують подарунки та виражають свою любов і повагу до старших.

Міжнародний день анімації

Це свято було засновано Міжнародною асоціацією анімаційного кіно (ASIFA) 2002 року на честь першого публічного показу анімаційного фільму французького художника Шарля-Еміля Рейно 28 жовтня 1892 року. Міжнародний день анімації спрямований на підвищення обізнаності про мистецтво анімації та підтримку аніматорів по всьому світу. У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як покази анімаційних фільмів, майстер-класи, лекції та виставки, що дозволяють людям дізнатися більше про процес створення анімації та насолодитися найкращими зразками цього мистецтва.

Всесвітній день дзюдо

Це свято було засноване Міжнародною федерацією дзюдо (IJF) 2011 року з метою підвищення обізнаності про дзюдо та його цінності. Дата була обрана не випадково – 28 жовтня є днем народження засновника дзюдо, Дзигоро Кано.

Міжнародний день шкільних бібліотек

Це свято було започатковане Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек (IASL) у 1999 році. Мета цього дня – підвищити обізнаність про важливість шкільних бібліотек у розвитку освіти, читання та інформаційної грамотності серед учнів. Цей день слугує нагадуванням про роль бібліотекарів у підтримці навчального процесу, наданні доступу до інформації та ресурсів, а також формуванні любові до читання. У школах проводяться різноманітні заходи, такі як книжкові виставки, літературні читання, конкурси та інші активності, спрямовані на популяризацію бібліотек.

Яке церковне свято 28 жовтня

фото з відкритих джерел

28 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Терентія і Неоніли. Терентій був римським військовим, який служив у легіоні. Він був заточений у темницу за віру в Ісуса Христа. Після того, як його побили кати, його відвели на місце страти, де його пробили стрілами. Його мучеництво сталося 255 року. Свята мучениця Неоніла була дочкою римського військового, яка також була заточена за віру в Христа. Вона була побита катами і потім віддана на розпнення. Її мучеництво сталося 257 року.

Що не можна робити сьогодні

Не варто з'ясовувати стосунки, лаятися.

Не слід відмовляти у допомозі.

Не можна думати про лихе.

Народні прикмети і традиції

випав сніг – до великого урожаю хліба наступного року;

небо увечері чисте, має багряний відтінок – до сніжної і морозної зими;

комахи ще не сховалися і небо синє – зима буде теплою;

сонце сходить у хмарах – буде негода.

Пам’ятні дати

1913 рік – відкривають трамвайний рух у Вінниці;

1920 рік – країни Антанти підписують з Румунським королівством «Бессарабський протокол», який віддає Бессарабію Румунії;

1938 рік – 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону;

1989 рік – Верховна рада Української РСР ухвалює закон про державний статус української мови;

1993 рік – Сенат Австралії визнає Голодомор в Українській СРР актом геноциду;

2007 рік – представлений список «100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні» британської газети The Daily Telegraph, до нього увійшов український художник Іван Марчук.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна.