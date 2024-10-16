Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври
Комплекс споруд Почаївського Свято-Духівського Скиту Свято-Успенської Почаївської Лаври XVIII ст. є памʼяткою архітектури місцевого значення
фото з відкритих джерел

Оскарження рішення суду розглядатимуть 31 жовтня

Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП) подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві. Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду щодо апеляційних скарг Почаївської міської ради та Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви.

«Обʼєднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024», – йдеться в документі.

Розглядатимуть апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври, 31 жовтня.

Напередодні, 14 серпня, Господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської обласної військової, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради від 30 червня 2004 року «Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря».

У суді Тернопільська ОВА аргументувала свої позовні вимоги тим, що виконавчий комітет Почаївської міської ради прийнявши рішення про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря, на підставі якого надалі було видано свідоцтво про право власності та проведено державну реєстрацію речових прав, «не маючи на це відповідних повноважень та без погодження органу охорони культурної спадщини».

Комплекс споруд Почаївського Свято-Духівського Скиту Свято-Успенської Почаївської Лаври XVIII ст. є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, що 28 березня 2023 року Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Це перший юридчний крок ПЦУ у Почаївський святині.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Читайте також: 

Теги: свято Почаївська лавра церква православна церква Московська церква в Україні Українська православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Без смирення важко уявити й інші чесноти – любов, милосердя, лагідність, доброту та ін»
Смирення – це справжня сила духу, а не ознака слабкості
11 жовтня, 09:05
23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП
«Слуга народу» пояснила, чому 15 депутатів не голосували за заборону Московської церкви
19 вересня, 20:59
На березі ще лишилося листя – зима прийде не скоро
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 вересня, 00:05
На деревах листя жовте, але ще не опадає – до довгої осені
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 вересня, 00:05
1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку
Міжнародний день людей похилого віку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
1 жовтня, 09:10
Дерева вже почали скидати листя – вже пора ховати вулики
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня, 00:05
Випав сніг – справжня зима прийде на початку листопада
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 жовтня, 00:05
Східний чи північний вітер – різко похолодає
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 жовтня, 00:05
Свято 15 жовтня
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Суспільство

Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври
Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври
Уряд змінив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
Уряд змінив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
Експолітвʼязень Кремля Станіслав Асєєв звільняється із ЗСУ: стала відома причина
Експолітвʼязень Кремля Станіслав Асєєв звільняється із ЗСУ: стала відома причина
Голова Житомирської ОВА відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни
Голова Житомирської ОВА відповів тим, хто критикує ремонт доріг під час війни
Заборона екстрасенсів у телемарафоні: зареєстровано петицію
Заборона екстрасенсів у телемарафоні: зареєстровано петицію
У Telegram зафіксовано поширення шкідливих програм нібито від техпідтримки «Резерв+»
У Telegram зафіксовано поширення шкідливих програм нібито від техпідтримки «Резерв+»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
187K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
84K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
13K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі
12K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)

Новини

Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Сьогодні, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua