Міська рада Почаєва та Московська церква оскаржують передачу державі Почаївської лаври

Оскарження рішення суду розглядатимуть 31 жовтня

Почаївська міська рада та Московська церква в Україні, яка працює під брендом УПЦ (МП) подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві. Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду щодо апеляційних скарг Почаївської міської ради та Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви.

«Обʼєднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024», – йдеться в документі.

Розглядатимуть апеляційні скарги на рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври, 31 жовтня.

Напередодні, 14 серпня, Господарський суд Тернопільської області виніс рішення у справі за позовом Тернопільської обласної військової, яким скасував рішення виконкому Почаївської міської ради від 30 червня 2004 року «Про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря».

У суді Тернопільська ОВА аргументувала свої позовні вимоги тим, що виконавчий комітет Почаївської міської ради прийнявши рішення про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря, на підставі якого надалі було видано свідоцтво про право власності та проведено державну реєстрацію речових прав, «не маючи на це відповідних повноважень та без погодження органу охорони культурної спадщини».

Комплекс споруд Почаївського Свято-Духівського Скиту Свято-Успенської Почаївської Лаври XVIII ст. є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, що 28 березня 2023 року Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Це перший юридчний крок ПЦУ у Почаївський святині.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.