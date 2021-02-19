1/16 фіналу Ліги Європи: «Шахтар» здобув впевнену перемогу в Тель-Авіві

Перший гол у матчі забив Алан Патрік

«Гірники» зуміли забити два м'ячі

У Тель-Авіві (Ізраїль) завершився матч 1/16 фіналу Ліги Європи з футболу між ФК «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі» (Тель-Авів).

Українська команда на виїзді впевнено перемогла ізраїльтян з рахунком 2:0.

«Гірники» відкрили рахунок на 31 хвилині: Марлос побачив ривок Миколи Матвієнка, той в один дотик скинув на Алана Патріка, який пробив у ближній кут. Рахунок 0:1.

Протягом усього матчу «Шахтар» домінував над суперником, проте другий гол зумів забити лише на 90+2 хвилині.

Спрацювали заміни головного тренера Луїша Каштру: Фернандо перехопив м’яч, утік від захисників, покотив на Тете, а той пробив точно в кут і встановив кінцевий рахунок 0:2.

Нагадаємо, 18 лютого перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи провело також «Динамо» (Київ) , яке розписало нічию 1:1 з бельгійським «Брюгге».

Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 26 лютого.