1/16 фіналу Ліги Європи: «Шахтар» здобув впевнену перемогу в Тель-Авіві
«Гірники» зуміли забити два м'ячі
У Тель-Авіві (Ізраїль) завершився матч 1/16 фіналу Ліги Європи з футболу між ФК «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі» (Тель-Авів).
Українська команда на виїзді впевнено перемогла ізраїльтян з рахунком 2:0.
«Гірники» відкрили рахунок на 31 хвилині: Марлос побачив ривок Миколи Матвієнка, той в один дотик скинув на Алана Патріка, який пробив у ближній кут. Рахунок 0:1.
Протягом усього матчу «Шахтар» домінував над суперником, проте другий гол зумів забити лише на 90+2 хвилині.
Спрацювали заміни головного тренера Луїша Каштру: Фернандо перехопив м’яч, утік від захисників, покотив на Тете, а той пробив точно в кут і встановив кінцевий рахунок 0:2.
Нагадаємо, 18 лютого перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи провело також «Динамо» (Київ) , яке розписало нічию 1:1 з бельгійським «Брюгге».
Матчі-відповіді пройдуть за тиждень, 26 лютого.