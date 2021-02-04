У віці 101 рік помер батько братів Суркісів

Михайло (при народженні Рахміль) Суркіс у грудні відсвяткував 101 день народження

Причини смерті поки невідомі

Сьогодні, 4 лютого, у віці 101 рік помер Михайло Суркіс – батько Ігоря та Григорія Суркісів.

Про це повідомляє пресслужба ФК «Динамо» Київ.

Причини смерті поки невідомі. У грудні Михайлу Суркісу виповнився 101 рік.

«Михайло Давидович прожив довге, яскраве та гідне життя, залишивши по собі добру пам’ять. Людина – легенда, котра переступила столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів та знайомих. Разом із рідними та близькими також сумують через важку втрату співробітники клубу, команда, тренерський штаб. Усім нам буде конче бракувати цього вишуканого тонкого гумору та самоіронії, які понад 100 років супроводжували по життю Михайла Давидовича Суркіса», – йдеться у повідомленні «Динамо», президентом якого є Ігор Суркіс.

Інформації про день, час і місце прощання з Михайлом Суркісом ще немає.

Михайло (при народженні Рахміль, – ред.) Суркіс військовий лікар, який мав за плечима 60-річний стаж роботи в різних медичних установах. У 1941-у пішов на війну. Має Орден Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, два Ордени Червоної зірки, Орден Богдана Хмельницького, більше 25-ти медалей.

Після закінчення війни залишався служити в окупованій Німеччині, очікуючи прибуття зміни.

У Київ сім'я Суркісів переїхала в 1957 році, де він продовжив службу у Військовій авіаційній комендатурі до 15 березня 1963 року.

Після демобілізації почав працювати лікарем-невропатологом в цивільних медичних закладах.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо про смерть брата підприємця та президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова. Ігор Ахметов помер на 60 році життя.