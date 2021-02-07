«Найголовніше «так» в моєму житті»: футболіст «Шахтаря» ефектно освідчився коханій
Валерій Бондар влаштував незабутній день для своєї дівчини
Футболіст освідчився дівчині у Києві біля пам’ятника засновникам столиці, куди пара прибула на гелікоптері
Захисник донецького «Шахтаря» Валерій Бондар зробив пропозицію вийти заміж своїй дівчині Дар'ї Савіній.
Футболіст поділився світлинами з події у своєму акаунті в Instagram.
Бондар освідчився дівчині у Києві біля пам’ятника засновникам столиці, куди пара прибула на гелікоптері.
Після цього він влаштував для дівчини романтичний вечір та подарував їй великий букет троянд.
«Найголовніше «так» в моєму житті. Я люблю тебе, Даша Савіна», – написав Валерій.
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Зазначимо, раніше Дар’я Савіна зустрічалася з футболістом «Динамо» Київ Владиславом Супрягою. Про розставання з форвардом дівчина розповіла в червні 2020 року.