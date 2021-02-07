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    «Найголовніше «так» в моєму житті»: футболіст «Шахтаря» ефектно освідчився коханій

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    <p>Валерій Бондар влаштував незабутній день для своєї дівчини</p> - «Найголовніше «так» в моєму житті»: футболіст «Шахтаря» ефектно освідчився коханій

    Валерій Бондар влаштував незабутній день для своєї дівчини

    Футболіст освідчився дівчині у Києві біля пам’ятника засновникам столиці, куди пара прибула на гелікоптері

    Захисник донецького «Шахтаря» Валерій Бондар зробив пропозицію вийти заміж своїй дівчині Дар'ї Савіній.

    Футболіст поділився світлинами з події у своєму акаунті в Instagram.

    Бондар освідчився дівчині у Києві біля пам’ятника засновникам столиці, куди пара прибула на гелікоптері.

    Після цього він влаштував для дівчини романтичний вечір та подарував їй великий букет троянд.

    «Найголовніше «так» в моєму житті. Я люблю тебе, Даша Савіна», – написав Валерій.

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    Допис, поширений Валерий Бондарь (@valeriybondar_44)

    Зазначимо, раніше Дар’я Савіна зустрічалася з футболістом «Динамо» Київ Владиславом Супрягою. Про розставання з форвардом дівчина розповіла в червні 2020 року.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ весілля ФК «Шахтар» Валерій Бондар
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