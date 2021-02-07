«Найголовніше «так» в моєму житті»: футболіст «Шахтаря» ефектно освідчився коханій

Валерій Бондар влаштував незабутній день для своєї дівчини

Футболіст освідчився дівчині у Києві біля пам’ятника засновникам столиці, куди пара прибула на гелікоптері

Захисник донецького «Шахтаря» Валерій Бондар зробив пропозицію вийти заміж своїй дівчині Дар'ї Савіній.

Футболіст поділився світлинами з події у своєму акаунті в Instagram.

Бондар освідчився дівчині у Києві біля пам’ятника засновникам столиці, куди пара прибула на гелікоптері.

Після цього він влаштував для дівчини романтичний вечір та подарував їй великий букет троянд.

«Найголовніше «так» в моєму житті. Я люблю тебе, Даша Савіна», – написав Валерій.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Валерий Бондарь (@valeriybondar_44)

Зазначимо, раніше Дар’я Савіна зустрічалася з футболістом «Динамо» Київ Владиславом Супрягою. Про розставання з форвардом дівчина розповіла в червні 2020 року.