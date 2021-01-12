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    12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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    12 січня &ndash; день українського політв'язня - 12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
    12 січня – день українського політв'язня

    Сьогодні не бажано мати справ з грошима

    12 січня в Україні відзначається День українського політв'язня. Після початку війни з Росією це питання стало особливо актуальним для нас.

    Також у цей день святкують Всесвітній день доньки (це ще одне свято донечок, окрім 25 квітня), а в США відзначають День рудих.

    Віряни 12 січня вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської. 

    День українського політв'язня

    День українського політв'язня – відзначається в Україні щороку 12 січня на честь осіб, які були заарештовані через політичні переконання.

    Традиція відзначення дня політв'язня запроваджена з 1975 з пропозиції В'ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості режиму. Найстійкіші, найвмотивованіші українці приєднуються до щорічного одноденного голодування в підтримку політв'язнів, інші – проводять різноманітні тематичні заходи.

    Причиною відзначення спочатку були репресії радянського тоталітаризму проти української інтелігенції, а зараз російський режим, що розгорнув терор проти українців – «перевершивши радянський тоталітаризм».

    Яке релігійне свято

    12 січня православна церква вшановує пам’ять християнської святої Анисії Солунської, яка постраждала за віру при імператорі Максиміані. Проживала мучениця в християнській родині в грецькому місті Салоніки. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а своє життя проводила в пості і молитві.

    Традиції та звичаї

    Святій мучениці молилися ті, у кого болить шлунок. Вірили, що вона обов’язково допоможе.

    За старих часів на Анисію ходили в гості до родичів і друзів, влаштовувалися пишні застілля. За переказами, в цей вечір особливо лютує нечиста сила, тому люди намагалися всіляко уберегтися від неї. Якщо 12 січня на порозі буде виявлена хустка, то це поганий знак. Значить, відьма псування навела.

    Якщо в родині хтось захворів, то можна провести ритуал для його одужання. Потрібно вийти на перехрестя і голосно сказати ім’я хворої людини.

    Що не можна робити

    • У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.
    • Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.
    • Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.
    • На Анисію зимову неможна шити і прясти, бо це принесе нещастя. Вживати їжу з сіллю – до проблем зі здоров’ям. Не варто піднімати речі на перехресті, інакше накличете на себе біду.

    Народні прикмети на 12 січня

    • Вдень ясно – скоро настане потепління.
    • На Анісію йде сніг – чекайте літа сильних дощів.
    • Якщо на Анісію горобець голосно цвірінчить – чекайте швидкої відлиги.
    • Вважається, що якщо на Анісію дме вітер з півдня, то весь рік буде врожайним, а літо – теплим.
    • Побачити в ніч на 12 січня сон, який пов'язаний з землею, обіцяє смерть.
    • Якщо в ніч з 11 на 12 січня сниться весілля або поцілунок, то це віщує сварку в родині.

    Іменини

    12 січня День ангела відзначають: Антон, Данило, Ізот, Ірина, Лев, Макар, Марія, Онисія, Тимон, Федора, Феодосія, Ярина

    Теги: церква українці весілля православна церква голодування традиції
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