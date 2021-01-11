Свята закінчилися. Українці почали масово виїжджати до ЄС

У пунктах пропуску Грушів, Шегині та Ужгород залишаються по 100 легковиків, які очікують оформлення

У пунктах пропуску Грушів, Шегині та Ужгород залишаються по 100 легковиків, які очікують оформлення

За чотири дні кордон перетнули понад 150 тисяч осіб та близько 30 тисяч авто

Починаючи з 9 січня на державному кордоні в пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку. Зараз виїзд громадян з України переважає над в'їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС, повідомляє Держприкордонслужба в понеділок, 11 січня.

Зазначено, що перед деякими пунктами пропуску виникають скупчення транспортних засобів, які можуть налічувати до 300 одиниць легкових автомобілів. ДПСУ збільшила кількість прикордонних нарядів, щоб пропуск був максимально швидким і в той же час відповідав критеріям безпеки.

Тільки за вихідні і святкові дні 7 - 10 січня кордон держави перетнуло понад 150 тисяч осіб та близько 30 тисяч автомобілів. При цьому переважна більшість осіб і транспорту оформлені на виїзд з України.

Найбільш завантаженими пунктами пропуску залишаються Грушів, Шегині та Ужгород, де ще залишаються по 100 легковиків, які очікують оформлення.

Нагадаємо що 10 січня на польсько-українському кордонному переході «Гребенне – Рава-Руська» утворилася великаа черга автомобілів. Черги також утворилися перед такими польськими пунктами пропуску, як «Ягодин», «Грушів», «Краковець». Найбільші черги спостерігаються на пункті пропуску «Шегині».

Зазначимо, наприкінці грудня 2020 року на кордоні України значно зріс пасажиропотік через трудових мігрантів, які повертаються з Євросоюзу на Різдво та Новий рік.