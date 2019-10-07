129 людей отруїлися на весіллі на Буковині



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Всього госпіталізовано 73 людей, з них 19 дітей

Станом на 12 годину понеділка внаслідок вживання страв на весіллі в барі смт. Путила Чернівецької області 29 та 30 вересня, захворіли 129 осіб, з них 36 дітей.

Про це 7 жовтня повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України.

З числа осіб, що захворіли, всього госпіталізовано 73 людей, з них 19 дітей. Іншим хворим надається амбулаторне лікування.

За місцем проживання осіб, які були на весіллі, продовжуються заходи щодо виявлення випадків захворювань.

За результатами обстеження клінічного матеріалу від 20 хворих виділено Salmonella enteritidis.

На даному етапі епідрозслідування, за результатами бактеріологічних досліджень виділено Salmonella enteritidis варіант jena в наступних зразках харчових продуктів: риба форель в сметані; стегно курки гарячого копчення; холодець; риба смажена в клярі; філе лосося мариноване; ковбаса копчена; рулет курячий; пиріг з м’ясом.

Окрім того, в усіх зазначених зразках харчових продуктів, за виключенням «рулет курячий» виділено умовно-патогенну мікрофлору – Klebsiella pneumonia.

Одночасно, в окремих зразках харчових продуктів - сирна кулька, відбивна свиняча, домашня ковбаса, рулет з яйцем, торт з сметанним кремом, виділено К. pneumonia, в буженині – К. pneumonia, E. Coli, в оселедці – S. Epidermidis, повідомили спеціалісти.

До слова, у місті Конотоп у лікарню з ознаками харчового отруєння потрапили 11 студентів.