14 із 16 нардепів-кандидатів у президенти майже не голосували в Раді в лютому



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Всього в лютому відбулося 206 голосувань

Шестеро політиків взяли участь менше, ніж в 10% голосувань

14 із 16 народних депутатів-кандидатів у президенти майже не голосували у Верховній Раді в лютому,

Про це повідомила громадська організація «Комітет виборців України» у соцмережі Facebook.

«Серед кандидатів на посаду президента є 16 чинних народних депутатів України. КВУ проаналізував їх роботу у Верховній Раді за період лютого 2019 року. Зокрема, щодо участі в голосуваннях Ради. Із 16 депутатів-кандидатів у президенти лише двоє взяли участь бодай у половині голосувань парламенту за місяць. Це Віктор Кривенко, який взяв участь в 70% голосувань, і Юрій Тимошенко, який долучився до 69% голосувань», - зазначили в КВУ.

Повідомляється, що в інших кандидатів показники значно нижчі. Дмитро Добродомов взяв участь в 36% голосувань, Ольга Богомолець – 33%, Юрій Дерев’янко – 30%, Олександр Шевченко – 28%, Юлія Тимошенко – 27%, Олександр Вілкул – 17%, Сергій Каплін – 16%, Олег Ляшко – 13%.

Шестеро політиків взяли участь менше, ніж в 10% голосувань. Це Юрій Бойко (8% голосувань), Аркадій Корнацький (6%), Віктор Бондар (2%), Сергій Тарута (1%), Віталій Купрій (1%), Євгеній Мураєв (0,97%).

«За місяць відбулося 12 пленарних засідань Ради. Із них В. Кривенко був письмово зареєстрований на 12, Юрій Тимошенко – 9, Д. Добродомов – 5, О. Богомолець – 9, Ю. Дерев’янко – 9, О. Шевченко – 7, Юлія Тимошенко – 8, О. Вілкул – 6, С. Каплін – 6, О. Ляшко – 8, Ю. Бойко – 12, А. Корнацький – 2, В. Бондар – 2, С. Тарута – 2, В. Купрій – 4, Є. Мураєв – 1. Офіційно депутати не пропускали засідання з поважних причин (хвороба, відпустка), тому мали б брати участь в усіх голосуваннях Ради», - зазначили в КВУ.

Всього в лютому відбулося 206 голосувань.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко залишаються лідерами перегонів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень «Софія».

Як відомо, кандидат у президенти та міський голова Львова Андрій Садовий оголосив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.