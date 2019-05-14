Аеропорт Франкфурта-на-Майні почав писати Kyiv замість Kiev



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Міжнародний аеропорт Франкфурта-на-Майні

Аеропорт тепер використовує назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації

Міжнародний аеропорт німецького Франкфурта-на-Майні почав вживати коректне написання латинкою назви столиці України.

Про це повідомила у Тwitter генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова.

«Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала). Франкфурт, дякую!» – написала генеральний консул.

Нагадаємо, 13 травня Мюнхенський аеропорт почав використовувати коректну транслітерацію назви столиці України німецькою та англійською мовами.

Як повідомлялося 11 травня, Міжнародний аеропорт імені Леннарта Мері у Талліні почав використовувати коректну назву Києва латинкою.

На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.