Аеропорт Франкфурта-на-Майні почав писати Kyiv замість Kiev
-
Розсилка
Міжнародний аеропорт Франкфурта-на-Майні
Аеропорт тепер використовує назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації
Міжнародний аеропорт німецького Франкфурта-на-Майні почав вживати коректне написання латинкою назви столиці України.
Про це повідомила у Тwitter генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова.
«Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала). Франкфурт, дякую!» – написала генеральний консул.
#KyjiwkeinKiew #KyivNotKiev #CorrectUA@correctua @FraportAG— Alla Polyova (@alla_polyova) 13 мая 2019 г.
Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала))). Франкфурт, дякую! Danke, Frankfurt! Danke, @FraportAG! pic.twitter.com/1EuZ4spoPS
Нагадаємо, 13 травня Мюнхенський аеропорт почав використовувати коректну транслітерацію назви столиці України німецькою та англійською мовами.
Як повідомлялося 11 травня, Міжнародний аеропорт імені Леннарта Мері у Талліні почав використовувати коректну назву Києва латинкою.
На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.
Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.