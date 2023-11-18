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18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 листопада – День сержанта Збройних Сил України
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще не вирушати в далеку дорогу

18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України та розпочинається Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Віряни вшановують пам’ять священномучеників Платона і Романа.

День сержанта Збройних Сил України

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День сержанта Збройних Сил України відзначається в Україні 18 листопада. В Україні цей день святкують від 2009 року, однак дата та мета свята з часом змінювалася. 

У 2019 році пʼятий президент України Петро Порошенко переніс дату святкування на 18 листопада.

Мета дня – вшанувати відданість сержантів і старшин військовій справі, відповідальності, мужності, героїзму та професіоналізму під час виконання службових обов'язків.

Сержанти є ключовою ланкою в українській армії та кістяком бойового підрозділу. Нині сержанти щоденно доводять свою відданість державі на полі бою.

Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики

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Щорічно у листопаді проводиться Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Починаючи з 2020 року встановлено фіксовану дату – з 18 по 24 листопада.

Глобальна кампанія спрямована на те, щоб підвищити обізнаність і розуміння стійкості до протимікробних препаратів. Ініціатором проведення виступила Всесвітня організація охорони здоров’я у 2015 році.

Метою цього тижня є розв’язання проблеми необізнаності людей у темі антибіотиків, що призводить до необґрунтованого та неправильного їх використання. Стійкість до антибіотиків – серйозна загроза, яка з’являється як результат нераціонального вживання цих ліків.

Яке сьогодні релігійне свято

18 листопада в церковному календарі – День священномучеників Платона і Романа.

Мученик Платон був християнином, який жив у IV столітті в Анкирі, Галатії. Він проповідував Євангеліє серед язичників і відмовлявся приносити жертви їхнім богам. За це він був схоплений і підданий жорстоким мукам.

Роман був дияконом в у храмі Кесарії Палестинської, але під час гонінь на християн він перебрався до Антіохії, де проповідував Євангеліє. Був затриманий правителем Антіохії, який наказав катувати і мучити Романа.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна цього дня байдикувати, ледарювати.
  • Не варто сваритися, тому що сварка може затягнутися на весь рік.
  • Краще не вирушати в далеку дорогу.

Народні прикмети

  • Якщо погода тиха та ясна, то весна прийде рано.
  • Якщо цього дня сильний вітер, то зима буде сніжною та вітряною.
  • Південно-західний вітер до снігопаду.

Пам’ятні події 18 листопада

  • 1626 – У Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.
  • 1654 – почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої.
  • 1775 – Указом імператриці Катерини II в Російській імперії запроваджено поділ на губернії.
  • 1838 – (за старим стилем 6 листопада) Т.Шевченко завершив перший (втрачений) варіант «Тарасової ночі», фінальної поезії «Кобзаря Т.Шевченка».
  • 1883 – У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто саме встановлювало собі час.
  • 1918 – Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському.
  • 1918 – Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса.
  • 1928 – на екрани вийшов мультфільм «Пароплавчик Віллі» виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса.
  • 1932 – вийшла Постанова ЦК КП(б)У «Про заходи щодо посилення хлібозаготівель», згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м'яса, і Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп».
  • 1933 – об'єднаний пленум Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув питання про «український націоналістичний ухил» і прийняв постанову про припинення політики українізації.
  • 1935 – розпочався Варшавський процес над групою членів ОУН.
  • 1990 – Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ
  • 2005 – Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України.
  • 2007 – внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Микола, Платон, Роман.

Теги: свята традиції свято

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