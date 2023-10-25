Україну накриють дощі: прогноз погоди на 25 жовтня

Уночі дощі прогнозуються по всій країні, за винятком лівобережжя

У середу, 25 жовтня, в Україні очікується дощ по всій території. Крім того, в багатьох областях буде сильний вітер. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні буде хмарно. Вночі дощі прогнозуються по всій країні, за винятком лівобережжя. Вдень дощі охоплять більшу частину території. В Карпатах очікується значна кількість опадів. Пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів на секунду на заході України вдень.

Вночі температура повітря на більшій території країни становитиме +7–12°. Прохолодніше нічної пори буде у східних і північно-східних областях – лише 1-6° тепла. Тепліше – в південній частині країни, +11-16°.

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Вдень температура повітря становитиме +10°C – +15°C по всій країні. На півдні України очікується тепліша погода з температурою +16°C – +21°C. Тим часом на півдні Одещини температура підніметься до +25°.

На Київщині 25 жовтня буде хмарно. Вночі невеликий, а вдень значний дощ. Крім того, вдень місцями пориви віту сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме 7-12° тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10-15°. У Києві вночі буде +8-10°, а вдень - 11-13° тепла.