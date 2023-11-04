4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто виносити щось з дому, бо можна втратити своє щастя

4 листопада в Україні відзначається День залізничника та День дорожнього регулювальника. Віряни вшановують пам'ять Йоаникія Великого і священномучеників Нікандра та Єрмея.

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День залізничника

День залізничника – професійне свято працівників залізничного транспорту. Засновано указом Леоніда Кучми в 1993 році. Спочатку свято відзначалося в першу неділю серпня. Але в грудні 2002 року було перенесено на 4 листопада.

Саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні.

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День дорожнього регулювальника

Дорожній регулювальник – це особа, що займається керуванням руху транспорту за допомогою спеціальних сигналів.

Учасники дорожнього руху повинні чітко знати та розуміти сигнали регулювальника, встановлені правилами. У ролі регулювальників можуть виступати представники поліції, що повинні діяти у межах своїх посадових обов’язків. Регулювання дорожнього руху забезпечує безпеку всіх учасників – водіїв транспортних засобів, пасажирів та пішоходів. Професійне свято було створене, щоб нагадати людям про важливість роботи регулювальників.

Яке сьогодні релігійне свято

4 листопада в церковному календарі – день пам’яті преподобного Йоаникія Великого і священномучеників Нікандра та Єрмея.

Йоаникій народився в доволі бідній родині. Освіту дитині не могли дати, а відправили на допомогу пастухам. Вони побоювалися хижаків і злодіїв, тому хлопчик, щоб уберегти отару, вивчив молитви. Пізніше Йоаникія призвали на військову службу, але юнака служба обтяжувала, тому він вирішив присвятити життя Господу. Протягом двох років Йоаникій вивчав святе писання і три роки провів у пустелі, де їв тільки хліб із водою. І тільки через 12 років прийняв чернецтво.

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За духовні подвиги він отримав дар пророцтва. За словами його учня, під час молитви святий міг здійматися на землею, ставати невидимим, без страху приймати отруту. Його не чіпали ні дикі звірі, ні змії, а одного разу він звільнив від навали змій місто Фас. За всі ці подвиги Йоаникія нарекли Великим.

Священномученики Нікандр та Єрмей були учнями святого Тита, який був послідовником апостола Павла. Активно проповідували християнство і навернули в свою віру багатьох язичників. Коли правителі дізналися про діяльність святих, то почали їх судити. Їх довго мучили й катували, однак не змусили Єрмея та Нікандра зректися віри. Після довгих катувань чоловіки загинули.

Що не можна робити цього дня

Не можна виносити щось з дому, бо можна втратити своє щастя.

Не варто давати гроші в борг.

Не можна сваритися, лихословити, бажати зла.

Народні прикмети

Навколо сонця видно білі кола – чекайте на сніжну бурю.

Якщо по землі стелиться туман, то буде тепло.

Ясний день до похолодання.

Пам’ятні події 4 листопада

1708 – гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII.

1844 – у Львові утворена Академія технічна (з 1920 — Львівська політехніка).

1861 – на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня; цей день вважається початком історії залізниць України.

1879 – Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.

1890 – відкриття першого метро у Лондоні.

1918 – вночі з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.

1921 – розпочався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника – головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом.

1937 – останній день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення.

1940 – Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишились в складі України.

1946 – підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.

1950 – у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.

1956 – радянські війська придушили повстання в Угорщині.

1979 – захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами («революційною гвардією»).

1984 – заснування компанії «Dell».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Олександр, Симон, Степан, Ян.