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ЗСУ просунулися на північний схід – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на північний схід – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжують відбивати наступ російських сил у районах Авдіївки, Мар’їнки та Красногорівки

Українські війська продовжують активні контрнаступальні операції на трьох різних ділянках фронту. ЗСУ здійснили просування в Запорізькій та Донецькій областях. Водночас війська Російської Федерації залишили свої позиції у районі Урожайного. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Згідно з офіційним повідомленням Генерального штабу України, Збройні Сили України продовжують наступ на Бахмутському, Бердянському і Мелітопольському. Українські війська просунулися на північний схід від Роботиного (що розташоване на відстані 10 км на південь від Оріхова). Можливо, ЗСУ отримали успіхи в прилеглих районах, що враховує тижні постійної активності українських військових в лісистих зонах на північний схід від цього населеного пункту.

16 серпня стало відомо, що українські війська звільнили Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Запорізько-Донецької області. Як заявили в РФ, російські підрозділи в цьому районі відходять. Ймовірно, українські сили контролюють значну частину цього населеного пункту.

За інформацією Генерального штабу України, російські війська спробували здійснити неуспішні наступальні дії на південний схід від Вільшани (що розташоване на відстані 15 км на північний схід від Куп’янська), поблизу Синьківки та на схід від Петропавлівки (що розташоване на відстані 7 км на схід від Куп’янська).

Російські війська продовжили атаки в районі Бахмута. За інформацією Генерального штабу України, російські війська намагалися здійснити неуспішні наступальні дії біля Богданівки, розташованої за 8 км на північний захід від Бахмута. 

Українські війська продовжують відбивати наступ російських сил у районах Авдіївки, Мар’їнки (розташованої на південно-західних околицях Донецька) та Красногорівки (західно від Донецька).

Раніше повідомлялося, що українські захисники звільнили Урожайне на Донеччині.

Також на Лимано-Куп'янського напрямку українські військові збудували сильну оборонну лінію. Однак російська армія використовує перегрупування внаслідок ударів та відсічі з боку українських сил, щоб зупиняти їхні наступальні дії. 

До слова, сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку. 
 

Теги: армія військові наступ

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