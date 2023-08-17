Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На одному напрямку ЗСУ збудували потужну оборону – Череватий

Діана Гасюк
glavcom.ua
На одному напрямку ЗСУ збудували потужну оборону – Череватий
фото з відкритих джерел

Війська РФ наразі активно використовують артилерію та авіацію на Лимано-Куп'янського напрямку

На Лимано-Куп'янського напрямку українські військові збудували сильну оборонну лінію. Однак російська армія використовує перегрупування внаслідок ударів та відсічі з боку українських сил, щоб зупиняти їхні наступальні дії. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі «Радіо Свобода».

«Безперечно, ми побудували важку оборону там. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами й потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні - чотири», – розповів Череватий.

За словами Череватого, ворожі сили наразі вдосталь активно використовують артилерію та авіацію на даному напрямку. Було зафіксовано 541 удар з артилерії по українських позиціях та було здійснено 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків.

Раніше повідомлялося, що сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку. 

Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.

До слова, українські захисники звільнили Урожайне на Донеччині.

Теги: Свобода армія радіо військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Куп'янський напрямок: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу піхоту
Куп'янський напрямок: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу піхоту
23 липня, 03:22
Наразі лікування військового триває, щодня з ним займаються фізіотерапевти та психологи
Майже рік прикутий до ліжка воїн уперше заговорив: зворушлива історія батька та сина
19 липня, 09:40
Під бронню буде знаходитись мінімум чотири купейних та чотири плацкартних місця на кожному рейсі
«Укрзалізниця» запускає гарячу лінію зв'язку для військових
24 липня, 18:27
Андрію Літвінову був 41 рік
Повернувся з Домінікани, аби захищати рідну Донеччину. Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Літвінова
25 липня, 09:00
Байден зустрівся з представниками Швеції, Фінляндії та Швейцарії
Скандинавські країни та Швейцарія посилять роботу із США, аби побороти Росію – Іndependent
28 липня, 20:46
Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину
Війська РФ вдарили по Херсонщині: є загиблі, серед них дитина
13 серпня, 12:36
Російський диктатор Володимир Путін
Про що брехав Кремль на форумі «Армія-2023»: аналіз ISW
Вчора, 06:44
Екіпаж суховантажу проігнорував вимоги російських «піратів»
Зупинка Росією судна в Чорному морі: розслідувачі викрили брехню окупантів
13 серпня, 20:03
«Лише за останній тиждень ми з командою відвідали реабілітаційні центри та військові госпіталі у різних областях країни»
«Батьківщина» вимагає створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових
Вчора, 15:57

Події в Україні

На одному напрямку ЗСУ збудували потужну оборону – Череватий
На одному напрямку ЗСУ збудували потужну оборону – Череватий
Ігнат повідомив, чи отримає Україна винищувачі F-16 найближчим часом
Ігнат повідомив, чи отримає Україна винищувачі F-16 найближчим часом
Росія цинічно підтвердила, що завдала ракетного удару по шведському заводу у Луцьку
Росія цинічно підтвердила, що завдала ракетного удару по шведському заводу у Луцьку
Окупанти провели навчання на ЗАЕС. Банкова відреагувала
Окупанти провели навчання на ЗАЕС. Банкова відреагувала
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
27K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
11K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
8666
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8552
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП

Новини

17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
15 серпня, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
15 серпня, 05:31

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту