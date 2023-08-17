На одному напрямку ЗСУ збудували потужну оборону – Череватий

Війська РФ наразі активно використовують артилерію та авіацію на Лимано-Куп'янського напрямку

На Лимано-Куп'янського напрямку українські військові збудували сильну оборонну лінію. Однак російська армія використовує перегрупування внаслідок ударів та відсічі з боку українських сил, щоб зупиняти їхні наступальні дії. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі «Радіо Свобода».

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«Безперечно, ми побудували важку оборону там. І те, що йдуть штурми ворога на спад поки що, вони перегруповуються, вони змушені під нашими ударами й потужною відсіччю, яку ми там їм надали, перегруповуватися, щоб і надалі намагатися атакувати. Учора була буквально тільки одна атака на цьому напрямку, а сьогодні - чотири», – розповів Череватий.

За словами Череватого, ворожі сили наразі вдосталь активно використовують артилерію та авіацію на даному напрямку. Було зафіксовано 541 удар з артилерії по українських позиціях та було здійснено 15 авіанальотів бойових гелікоптерів та штурмових літаків.

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Раніше повідомлялося, що сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.

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