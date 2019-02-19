20 лютого атмосферний фронт принесе в Україну дощі



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Синоптик прогнозує дощі у більшості областей України

20 лютого, у День Героїв Небесної сотні, в Україну прийде атмосферний фронт, який прикриє сонце хмарами. Про це пише синоптик Наталія Діденко у Facebook.

«Вологість і хмарність притягнуть із собою у більшість областей дощі. У Карпатах та на північному сході України ймовірний мокрий сніг. У південній частині та на Сході буде сухо. Лише ввечері до Харківщини дійде фронт із опадами», − прогнозує синоптик.

За її даними, температура повітря завтра вдень очікується в межах +3+6 градусів, на Заході до +9, на Сході 0+3 градуси.

«У Києві 20 лютого набіжать хмари, пройде невеликий дощ, беріть парасолі. Найближчої ночі у столиці близько нуля, завтра вдень +5+7 градусів», - пише синоптик.

Карта: Наталія Діденко / facebook.com

Діденко зазначає, що «день завтра - особливий, важкий та глибокий на спогади, погода якась в унісон настрою буде. Ніколи не забудемо... Стоїмо».

Нагадаємо, День пам'яті Героїв Небесної сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні».

Саме в ці дні три роки тому під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку.

20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Євромайдану. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану.