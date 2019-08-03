20% негідників? У «Слузі народу» кажуть, що Богдан перебільшує



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Радник президента Микита Потураєв Фото: facebook.com

Микита Потураєв налаштований оптимістичніше за Андрія Богдана

Радник президента, новообраний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв вважає, що негідників в їх фракції буде менше, ніж казав Андрій Богдан. Про це Потураєв розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому». Слід нагадати, глава Офісу президента в інтерв'ю РБК допустив, що 20% «слуг народу» в парламенті можуть виявитися негідниками.

«Я хочу надіятися, що Андрій дуже помилився. Але я розумію, звідки у нього взявся песимістичний сценарій. Країна 29 років прожила у ситуації, коли корупція є одним із державоутворюючих елементів, може, навіть, найголовнішим. Наші інститути були насосами, які перекачували державні засоби на приватні рахунки де-небудь в затишних офшорних зонах», - наголосив політик.

Він також пояснив, що дає йому підстави бути оптимістичнішим за його колегу Андрія Богдана.

«Бачу людей, бачу їх умотивованість, драйв, внутрішню упорядкованість. Не можу сказати, що бачу це у всіх. Але не тому, що в когось не бачу, а тому, що з кимось спілкуюся більше, а з кимось менше. Когось знаю в обличчя, когось завдяки імені на бейджику, а когось знаю набагато краще. І відчуваю з цього приводу обережний оптимізм», - зазначив Потураєв.

В неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

Журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.