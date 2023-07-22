22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується конфліктувати, лаятися, сваритися з близькими

22 липня відзначається День гамака, Всесвітній день мозку та День літнього відпочинку. Віряни вшановують пам'ять мученика Панкратія.

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День гамака

Щорічно 22 липня відзначається нетипове, але таке приємне свято – День гамака.

День гамака – це свято гамака як символу відпочинку. Цей день створено, щоб заохотити людей відпочити від напруженого життя та насолодитися простим задоволенням від перебування в гамаку.

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Гамаки використовувалися століттями в різних культурах світу. В багатьох південних країнах (як тисячі років тому, так і сьогодні) гамак виконує роль спального місця. Раніше моряки та військові на судні також спали в гамаках. Спочатку гамаки використовувалися виключно як місце для сну, але останнім часом вони стали популярними як предмет відпочинку. Сьогодні гамаки використовуються для відпочинку, читання і просто як місце, щоб подрімати. Цими предметами доповнюють інтер’єр будівель, беруть із собою на відпочинок, використовують для гойдання тощо.

У день гамака знайдіть час, щоб насолодитися простим задоволенням від перебування в гамаку. Нехай гамак м’яко гойдає вас в цей літній день. Прислухайся до шуму вітру в деревах і насолоджуйтеся відчуттям повного релаксу.

Всесвітній день мозку

Таку дату започаткувала Всесвітня федерація неврології ще у 1957 році. Зараз до організації входять більше 120 професійних асоціацій неврологів із різних країн. Однією з цілей роботи федерації є вивчення хвороб, які можуть порушувати мозкову діяльність, та пошук засобів для збереження ясності розуму до кінця життя людини.

Метою Всесвітнього дня мозку є привернення уваги людства до цього головного органу центральної нервової системи, підвищення поінформованості щодо необхідності підтримки мозку у здоровому стані.

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Саме мозок відповідає за функціонування усіх органів та систем організму. Від його роботи залежить життєздатність людини, можливість здійснювати інтелектуальну діяльність та проявляти фізичну активність. Розділ медицини – неврологія вивчає різні захворювання центральної та периферичної нервової системи й головного мозку, що є її найважливішим органом.

День літнього відпочинку

22 липня кожного року відзначається маловідоме, проте дуже позитивне свято – День літнього відпочинку. Подія започаткована у 2015 році.

Метою Дня літнього відпочинку є привернення уваги людства до необхідності виділення часу на релаксацію, наголошення на вагомості створення літнього дозвілля.

Яке сьогодні релігійне свято

22 липня в церковному календарі святкується день пам’яті мученика Панкратія. Від самого дитинства його привчали до християнських цінностей, пронісши їх впродовж всього життя. Хрестив чоловіка сам апостол Петро. Багато Панкратій проповідував, але за це поплатився головою. Всього лише за місяць він побудував храм, в якому проводив служби. Збільшувалося число людей, які приймали християнство. Однак язичникам це не подобалося. Вони зібралися, напали на Панкратія та побили його камінням.

Що не можна робити цього дня

Не варто конфліктувати, лаятися, сваритися з близькими.

Намагайтесь не лаятися з батьками, навіть якщо вони не праві.

Не відмовляйте в допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: довго і яскраво світять зірки на небі – чекайте на грозу;

Місяць має темний відтінок – до кінця літа затримається негода;

Багато чорниці вродило – очікуйте холодну зиму;

Роса на траві – зливи не оминути;

В небі побачити веселку – до спекотної погоди без дощу.

Пам’ятні події 22 липня

1099 рік – хрестоносці створюють Єрусалимське королівство, першим главою держави стає Готфрід Бульйонський;

1502 рік – до Лісабона повертаються учасники португальської експедиції, в якій на посаді астронома брав участь Амеріго Веспуччі;

1653 рік – до столиці Молдовського князівства Сучави підходить 7-тисячний загін Тимоша Хмельницького на чолі з новим господарем молдовським Георгієм Штефаном, починається облога;

1790 рік – у Королівстві Франція націоналізовують майно церкви;

1793 рік – шотландський дослідник Александер Маккензі стає першим європейцем, який перетинає Канаду зі сходу до Тихого океану;

1819 рік – відбувається прем'єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка»;

1894 рік – на трасі Париж-Руан завдовжки 126 км відбуваються перші у світі автоперегони;

1921 рік – в газеті «Селянська правда» з'являється перший фейлетон Остапа Вишні;

1922 рік – день заснування першого та найбільшого куреня старших пластунів «Лісові Чорти»;

1944 рік – створюють Міжнародний валютний фонд;

1960 рік – Куба націоналізовує цукрові заводи, що належали США;

1968 рік – правозахисник Анатолій Марченко звертається з листом до BBC та західної преси з приводу введення радянських військ до Чехословацької Соціалістичної Республіки;

1969 рік – Хуан Карлос I офіційно стає спадкоємцем Франсіско Франко на посту глави держави в ранзі короля Іспанії;

1979 рік – компанія Sony починає продаж перших побутових пристроїв Walkman;

1983 рік – американець Дік Сміт першим облітає Землю на гвинтокрилі;

1986 рік – Палата громад британського парламентуголовує за скасування тілесних покарань у державних школах;

2001 рік – розпочинається офіційний візит до України глави Китайської Народної Республіки Цзян Цземіня;

2014 рік – місто Сєвєродонецьк звільняють від терористів «ЛНР».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Кирило, Олександр, Костянтин.