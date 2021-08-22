22 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів

У неділю, 22 серпня відзначаються такі свята:

Собор Соловецьких святих

Міжнародний день поминання людей, що стали жертвами насильства з причини їх релігії або переконань

Всесвітній день мозку

Проголошений в 2014 році Всесвітньою федерацією неврології, заснованою в 1957 році в Брюсселі. Заходи дня спрямовані на підвищення обізнаності громадян про важливість здоров'я мозку.

День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків

Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань

Апостола Матвія (Матфія)

Історія

Заснований із 28 травня 2019 року.

За переказами, Матфій був народжений у Віфлеємі і під керівництвом Сімеона навчався Закону Божого. Він був одним з 70-ти найкращих учнів Ісуса і пізніше разом з 12-ма апостолами став свідком зішестя Святого Духа. Далі проповідував у Юдеї та Єрусалимі.

Матфій володів чудодійними здібностями – допомагав хворим і виганяв бісів з людей. Багато разів його життю загрожувала небезпека, але він постійно її уникав.

Проте одного разу біда не оминула Матфія стороною. Відомо, що члени синедріону все-таки схопили Матфія і звинуватили його у поширенні християнства. Достеменно невідомо, яким чином помер Матфій. За одними відомостями, він був розп’ятий на хресті. Також є інформація про те, що його побили камінням.

У книзі Дії Апостолів ім’я Матфія згадується лише один раз. Про нього йдеться, коли Петро пропонує апостолам вибрати учня, який займе місце Іуди, який зрадив Ісуса і покінчив життя самогубством.

Тоді вибір стояв між Матвієм і Варсавою. В результаті жереба 12-им апостолом став Матфій. Інші відомості про життя Матфія можна отримати з пізніших джерел. Казали, що на Матвія вода в річках і озерах остигає – в повітрі вже починає відчуватися осінь.

Традиції та звичаї на Матвія

На Русі існувало повір’я про те, що в день Матвія (Матфія), 22 серпня, до коров’ячого вимені прикріплюється велика кількість змій, які висмоктують молоко. Саме тому 22 серпня намагалися не випускати худобу з хліва і особливо ретельно дотримувалися всіх звичаїв і прикмет, пов’язаних з цими тваринами.

У народі вірили, що Матвій дає напуття в торгівлі і пригальмовує квапливість і суєту, які лише шкодять під час укладання угод. Вважалося, що з цього дня закінчується літнє тепло, тому цей день і отримав назву Матвій непогожий.

Народні прикмети та традиції:

Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.

Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.

Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.

Що не можна робити в день Матвія:

Господині 22 серпня не можна доїти корову на самоті. Дійницю ніколи не ставили на стілець або діжку – інакше у корови молоко пропаде.

Іменинники 22 серпня:

Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків.

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