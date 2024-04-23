23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто лаятися і сваритися

23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книги та авторського права та Міжнародний день англійської мови. Віряни вшановують пам’ять великомученика Георгія (Юрія) Переможця.

Всеукраїнський день психолога

В Україні 23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Психологія як наука сформувалася наприкінці 19 століття. У 1879 році німецький філософ і психолог Вільгельм Вундт відкрив у Лейпцигу першу в світі психологічну лабораторію, де почав досліджувати феномени свідомості.

Нині психологи широко затребувані в суспільстві. Вони допомагають людям долати психологічні проблеми, оцінюють, діагностують і вивчають поведінку і розумові процеси, проводять дослідження та надають психологічну допомогу.

Всесвітній день книги та авторського права

У квітні 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО заснувала Всесвітній день книги і авторського права. Його щорічно відзначають з 1996 року, віддаючи шану авторам та книгам. Головна мета дня – привернути увагу державних органів і читачів до книг як джерела отримання знань, надання доступу до духовних і матеріальних цінностей, розуміння краси і творчих досягнень людини, сприяти поширювати задоволення від книжок і читання.

ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури, оскільки цей день є датою смерті Вільяма Шекспіра та Інки Ґарсіласо де ла Веґи, а також днем народження декількох інших видатних авторів, таких як Моріс Дрюон, Халлдор К. Лакснесс, Володимир Набоков, Жозеф Пла і Мануель Вальєхо.

Щороку ООН обирає нову Світову столицю книги. Обране місто проводить заходи щодо популяризації літератури і читання. Головне ж святкування відбувається щорічно в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Туди запрошують продавців книг, видавничі компанії та митців, щоб поділитися своєю пристрастю до книг та читання.

Міжнародний день англійської мови

Свято було засновано ООН у 2010 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН. Дата 23 квітня була обрана як день, коли традиційно відзначається день народження та день смерті Вільяма Шекспіра.

Яке сьогодні релігійне свято

23 квітня в церковному календарі – День великомученика Георгія (Юрія) Переможця. Він є одним із найбільш шанованих святих у християнстві. Народився приблизно 256/285 року, був римським воїном з Каппадокії. Помер 23 квітня 303 року, був обезголовлений у Нікомедії, Віфінія, Римська імперія.

Він є патроном монархів, лицарів, воїнів. На іконах часто зображується зі списом та драконом. Юрій був гвардійцем та сподвижником римського імператора Діоклетіана. Він відмовився від почестей і земних благ, ставши на захист християнської віри. Відомий за легендою про перемогу над драконом, яка символізує перемогу добра над злом.

Що не можна робити цього дня

Не можна бажати іншим зла, лаятися і сваритися.

Не варто мати справу з шерстю, навіть торкатися вовняних ниток.

Краще не користуватися гребінцями і не стригти волосся.

Народні прикмети

Безвітряний та ясний ранок – до багатого урожаю.

Якщо тепла погода, то скоро прийде справжнє літо.

Сильно дощить – багато виросте трави.

Пам’ятні події 23 квітня

971 – візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силістрія), в якому оборонялися русичі на чолі з Святославом.

1185 – попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців

1656 – собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами.

1896 – у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.

1916 – ірландські революціонери зайняли ключові будівлі в Дубліні і проголосили незалежність Ірландії від Британської корони.

1918 – Українська Центральна Рада зобов'язалась поставляти кайзерівській Німеччині продовольство для потреб армії.

1921 – Чехословаччина і Румунія підписали союзницьку угоду, котра стала продовженням договору про оборонний союз між Чехословаччиною і Королівством сербів, хорватів і словенців.

1923 – наскочив на скелю і затонув португальський пароплав «Моссамедес», 220 осіб загинули.

1941 – капітуляція Греції в другій світовій війні.

1951 – засновано Олімпійський комітет СРСР.

1959 – створено Спілку журналістів України.

1965 – виведено на орбіту перший радянський супутник зв'язку «Молнія-1».

1975 – у Києві відкрився Музей книги та друкарства України (до липня 2000 р. – Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року)

1985 – квітневий Пленум ЦК КПРС, на котрому був проголошений курс на проведення перебудови.

1990 – Намібія стає 160-м членом ООН і 50-м членом Британської Співдружності.

1991 – парламент України прийняв закон про свободу совісті.

1993 – в Еритреї під егідою ООН відбувся референдум, в ході якого більшість мешканців проголосували за незалежність Еритреї від Ефіопії

1996 – ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги.

2014 – засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас»

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Олександра, Софія, Ян.