20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не можна давати і брати гроші в борг
20 грудня відзначається Міжнародний день солідарності людей та Ігровий день. Віряни вшановують пам’ять священномученика Ігнатія Богоносця.
Міжнародний день солідарності людей
Солідарність – це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, засновані на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна відповідальність.
Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН з боротьби з бідністю. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006 року.
Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в XXI столітті.
Ігровий день (День гри)
Ця подія стосується будь-яких ігор (настільних, паперових, комп'ютерних, лялькових та інших). Це чудова можливість хоча б на один день відволіктися від проблем, розважитися і позбавитися стресу.
Свято щороку відбувається за спонсорської підтримки Games Workshop (від 1975 року). Це компанія, яка займається виготовленням та продажем ігор. Основні події відбуваються в Великій Британії. Перше святкування відбулося 1975 року в Лондоні.
Яке сьогодні релігійне свято
20 грудня в церковному календарі – День священномученика Ігнатія Богоносця. Ігнатій Богоносець був одним з перших отців Церкви, єпископом Антіохії, учнем апостола Івана Богослова, святий, мученик. Він народився в Сирії 35 року і помер в Римі 107 року, де його кинули на розтерзання звірам. Він написав сім листів до різних церковних громад, в яких захищав православну віру і закликав до єдності Церкви. Ігнатій був названий Богоносцем, тому що любив Господа всім своїм серцем і носив Його в собі. Його святі мощі зберігаються в Римі в церкві святого Климента.
Що не можна робити цього дня
- Не варто впускати до свого дому незнайомців.
- Не можна важко працювати.
- Заборонено давати і брати гроші в борг.
Народні прикмети
- Морозна погода до спекотного літа.
- Хуртовини та відлига – до дощового літа.
- Іній на деревах – погода найближчими днями буде ясною.
- Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
Пам’ятні події 20 грудня
- 1637 – після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої; страчений у Варшаві в березні 1638.
- 1753 – У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.
- 1803 – США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн. км²)
- 1868 – У Львові засноване українське товариство «Просвіта».
- 1880 – У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву – Великий Білий Шлях.
- 1892 – Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.
- 1906 – вперше «Кобзар» Тараса Шевченка виданий російською мовою.
- 1912 – Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії.
- 1938 – американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої – кінескоп та іконоскоп.
- 1961 – у Північній Ірландії відбулася остання смертна кара.
- 1984 – Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи.
- 1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.
- 1995 – встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною.
- 1999 – Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао – остання європейська колонія в Азії.
- 2000 – Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.
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