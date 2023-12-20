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20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна давати і брати гроші в борг

20 грудня відзначається Міжнародний день солідарності людей та Ігровий день. Віряни вшановують пам’ять священномученика Ігнатія Богоносця.

Міжнародний день солідарності людей

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Солідарність – це єдність переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, засновані на спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна відповідальність.

Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиліття ООН з боротьби з бідністю. Відзначається щорічно 20 грудня, починаючи з 2006 року.

Резолюція ООН посилається на Декларацію тисячоліття, в якій говориться, що солідарність є однією з фундаментальних та універсальних цінностей людства, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в XXI столітті.

Ігровий день (День гри)

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Ця подія стосується будь-яких ігор (настільних, паперових, комп'ютерних, лялькових та інших). Це чудова можливість хоча б на один день відволіктися від проблем, розважитися і позбавитися стресу.

Свято щороку відбувається за спонсорської підтримки Games Workshop (від 1975 року). Це компанія, яка займається виготовленням та продажем ігор. Основні події відбуваються в Великій Британії. Перше святкування відбулося 1975 року в Лондоні.

Яке сьогодні релігійне свято

20 грудня в церковному календарі – День священномученика Ігнатія Богоносця. Ігнатій Богоносець був одним з перших отців Церкви, єпископом Антіохії, учнем апостола Івана Богослова, святий, мученик. Він народився в Сирії 35 року і помер в Римі 107 року, де його кинули на розтерзання звірам. Він написав сім листів до різних церковних громад, в яких захищав православну віру і закликав до єдності Церкви. Ігнатій був названий Богоносцем, тому що любив Господа всім своїм серцем і носив Його в собі. Його святі мощі зберігаються в Римі в церкві святого Климента.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто впускати до свого дому незнайомців.
  • Не можна важко працювати.
  • Заборонено давати і брати гроші в борг.

Народні прикмети

  • Морозна погода до спекотного літа.
  • Хуртовини та відлига – до дощового літа.
  • Іній на деревах – погода найближчими днями буде ясною.
  • Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.

Пам’ятні події 20 грудня

  • 1637 – після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої; страчений у Варшаві в березні 1638.
  • 1753 – У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію митного кордону між Гетьманщиною та рештою Російської імперії.
  • 1803 – США формально стали власниками території Луїзіана, придбаної у Франції (відповідний договір підписали Томас Джефферсон і Наполеон Бонапарт; за $15 млн. США отримали територію площею 2.1 млн. км²)
  • 1868 – У Львові засноване українське товариство «Просвіта».
  • 1880 – У Нью-Йорку на Бродвеї загорілися перші електричні вогні. Вулиця отримала другу назву – Великий Білий Шлях.
  • 1892 – Інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримали патент на пневматичні автомобільні шини. До цього шини робилися з монолітної гуми.
  • 1906 – вперше «Кобзар» Тараса Шевченка виданий російською мовою.
  • 1912 – Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, була визнана незалежність Албанії.
  • 1938 – американський інженер російського походження Володимир Зворикін, співробітник компанії Westinghouse Electronic Corporation запатентував два революційних пристрої – кінескоп та іконоскоп.
  • 1961 – у Північній Ірландії відбулася остання смертна кара.
  • 1984 – Компанія Bell Labs оголосила про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи.
  • 1991 – незалежність України визнали Киргизстан та Туркменістан.
  • 1995 – встановлено дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною.
  • 1999 – Згідно з домовленостями із Португалією під юрисдикцію Китаю перейшла португальська колонія Макао – остання європейська колонія в Азії.
  • 2000 – Парламент Великої Британії схвалив клонування людини, але винятково в медичних цілях.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян.

Теги: свято традиції свята

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